"पक्षीय स्वार्थ बाजूला ठेवा, महाराष्ट्राचा संसदेतील आवाज कमी होता कामा नये"; उद्धव ठाकरेंचा शरद पवारांना सूचक संदेश
देशाच्या आर्थिक प्रगतीत मोठं योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राचा संसदेतला आवाज कमी होता कामा नये, अशी भूमिका ठाकरेंनी मांडली.
Published : November 29, 2026 at 6:26 PM IST
मुंबई : लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरून शिवसेना (उद्घव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्राच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना पक्षीय स्वार्थ बाजूला ठेवून राज्याच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असा सूचक संदेश त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिला.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीत मोठं योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राचा संसदेतला आवाज कमी होता कामा नये, अशी भूमिका ठाकरेंनी मांडली. मतदारसंघ पुनर्रचनेतील पारदर्शकतेचा अभाव तसेच निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते आज (29 नोव्हेंबर) मातोश्री इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेत्याच्या मताला प्रत्यक्ष महत्त्व दिलं जात नसल्याची टीका केली. तीन सदस्यांच्या समितीत दोन सदस्य सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूचे असतील, तर विरोधी पक्षनेत्याच्या मताला काय अर्थ उरतो, असा सवाल त्यांनी केला.
'विरोधी मताचा सन्मान राखला गेला पाहिजे' :
निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेच्या नियुक्तीत विरोधी मताचा सन्मान राखला गेला पाहिजे आणि आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे, असं ठाकरे म्हणाले.
ज्ञानेश कुमार यांच्याऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तींचा निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदासाठी विचार का केला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी डॉ. अभय ओक यांच्यासारख्या निवृत्त न्यायाधीशांना संधी देण्याची मागणी केली. सरकारला नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवायची असेल, तर निष्पक्ष व्यक्तींना जबाबदारी देण्यास हरकत नसावी, असंही त्यांनी नमूद केलं. मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत विरोधकांनी यापूर्वीही आक्षेप नोंदवले आहेत. मात्र, विरोधकांचं म्हणणं ऐकून घेण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत विश्वास निर्माण करणं महत्त्वाचे असल्याचं ठाकरेंनी स्पष्ट केलं.
लोकसभेच्या जागा वाढवताना महाराष्ट्राचे राजकीय वजन कमी होणार? :
लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याच्या चर्चेवर उद्धव ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाढविण्याचा निकष लावल्यास उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू यांच्यातील लोकसभा प्रतिनिधित्वातील अंतर आणखी वाढू शकते. उत्तर भारतातील राज्यांच्या जागांमध्ये मोठी वाढ झाल्यास महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदेतील राजकीय महत्त्व तुलनेनं कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
केवळ लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणं योग्य ठरणार नाही, असे ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक प्रगतीत आणि कर महसुलात मोठं योगदान देत असताना राज्याच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचाही विचार झाला पाहिजे. राज्याचं आर्थिक योगदान, केंद्राकडून मिळणारा परतावा आणि संसदेतील प्रतिनिधित्व या सर्व बाबींचा व्यापक विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. लोकसभेच्या जागा वाढविताना महाराष्ट्राचा आवाज कमकुवत होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यासंदर्भात महाराष्ट्रातील खासदारांना भूमिका कळविल्याचं सांगत त्यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही या विषयाकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावे, असं आवाहन केलं.
मुंबईत जे घडले, तेच देशात घडविण्याचा प्रयत्न? :
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी 2017 मधील मुंबई महापालिका निवडणुकीचा दाखला दिला. त्या वेळी प्रभागांची पुनर्रचना करताना शिवसेनेला मतदान करणाऱ्या मतदारांची नावं एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात हलविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे प्रभागांतील निवडणुकीचे गणित बदलले आणि एका जागेवर विजय, तर दुसऱ्या जागेवर पराभव स्वीकारावा लागल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आता लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेतही अशाच प्रकारे राजकीय फायद्याचं गणित मांडलं जाण्याची भीती ठाकरेंनी व्यक्त केली. भाजपा, विरोधी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह विविध पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रांचा विचार करून मतदारसंघांची रचना केली जात असेल, तर तो लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असल्याचंही ते म्हणाले.
मतदारसंघांची पुनर्रचना ही प्रशासकीय गरजा आणि लोकसंख्येचे निकष लक्षात घेऊन झाली पाहिजे. कोणत्या राजकीय पक्षाला फायदा होईल आणि कोणाला नुकसान सहन करावं लागेल, या राजकीय गणितावर पुनर्रचना आधारित नसावी, अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी मांडली.
26 लाख लोकसंख्येचा मतदारसंघ, पण खासदाराचे काम काय? :
काही लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 25 ते 26 लाख लोकसंख्या असल्यानं एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणे खासदाराला कठीण जाते, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र, खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित असताना प्रत्येक स्थानिक प्रश्न खासदाराकडे नेण्याची गरज काय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला.
पाणीपुरवठा, मीटर आणि गटार यांसारखे स्थानिक प्रश्न नगरसेवकांच्या अखत्यारीतील आहेत. राज्याशी संबंधित प्रश्न विधानसभेत, तर देशाशी संबंधित प्रश्न लोकसभेत मांडले गेले पाहिजेत. आदित्य ठाकरेही सातत्याने हा मुद्दा मांडत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. लोकप्रतिनिधींच्या कामांचं स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्यास केवळ लोकसंख्येचं कारण पुढे करून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची गरज उरणार नाही, असं ठाकरे म्हणाले.
पक्षापेक्षा महाराष्ट्र मोठा :
राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांना सूचक विधानातून भूमिका स्पष्ट केली. मला बोलावलं असतं, तर मी बैठकीला गेलो नसतो का? मलाही निरोप आले नसतील का? मात्र, माझ्यासाठी पक्षाच्या हितापेक्षा महाराष्ट्राचे आणि देशाचं हित अधिक महत्त्वाचं आहे, असं ठाकरे म्हणाले.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या हितासाठी केली होती. त्यामुळे पक्षीय राजकारणापेक्षा महाराष्ट्राचे हित मोठं मानणं हीच आपली भूमिका असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शरद पवारांनी राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
महाराष्ट्राची अस्मिता, राज्याचे अधिकार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न असेल, तर पक्षीय गणित बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित भूमिका घेणं आवश्यक असल्याचे ठाकरेंनी सांगितलं.