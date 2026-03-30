उद्धव ठाकरे पुन्हा अॅक्शन मोडवर, शिवसेना भवनात आज पक्षाची महत्त्वाची बैठक होणार
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आज राज्यातील सर्व जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि जिल्हाप्रमुखांची बैठक घेणार आहेत. दादरच्या शिवसेना भवनात पार ही बैठक पार पडेल.
Published : March 30, 2026 at 9:26 AM IST
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा अॅक्शन मोडवर आले आहेत. आज सोमवारी (30 मार्च) त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि जिल्हाप्रमुखांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक दादर येथील शिवसेना भवनात पार पडणार असून या बैठकीत उद्धव ठाकरे संपूर्ण राज्यातील पक्षांतर्गत घडामोडींचा आढावा घेणार आहेत. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर प्रथमच अशी बैठक होत असल्यानं या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
उद्धव ठाकरे काय संदेश देतात? याकडे लक्ष : निवडणुकांनंतर पक्षात काही प्रमाणात गळती झाल्याचं दिसून येत आहे. अनेक स्थानिक नेते पक्ष सोडून भाजपा किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे. या बैठकीत उद्धव ठाकरे काय संदेश देतात आणि पुढील वाटचालीसाठी कोणती दिशा ठरवतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा : लोकसभेत खासदारांचं संख्याबळ कमी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेतर्फे केंद्रात 'ऑपरेशन टायगर' राबवण्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच राज्यसभेत शिवसेनेचा उमेदवार निवडून न आल्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजीही दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे कार्यकर्त्यांना नेमकं काय मार्गदर्शन करतात आणि पक्ष फुटीबाबत काय भूमिका मांडतात? याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
पुढच्या रणनीतीबाबत चर्चा होणार? : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला काही प्रमाणात यश मिळालं असलं, तरी मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात पक्षाला मोठा फटका बसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रावरही अधिक लक्ष द्यावं, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाप्रमुख आणि संपर्कप्रमुखांची आजची बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
जळगाव जिल्ह्याचे शिवसेना उपनेते व संपर्कप्रमुख संजय सावंत यांनी याबाबत सांगितलं की, 'उद्धव ठाकरे आज जे मार्गदर्शन करतील, ते आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असेल. त्यांच्या आदेशानुसार आम्ही पुढील काम सुरू करू आणि राज्यात शिवसेना वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू.'