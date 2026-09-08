'राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्यापेक्षा सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज'-उद्धव ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांना टोला
शिवसेनेबरोबर पक्षचिन्हावरून कायदेशीर लढा सुरू असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाचं व्यक्त केलं. जाणून घ्या, सविस्तर
Published : September 8, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, वारंवार तारीख पुढे जात असल्यानं त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुंबईतील अलीकडील घटनांवरूनही उद्धव ठाकरेंनी सरकार आणि पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबईत दोन घटना घडल्या आहेत. त्या नेमक्या कोणी आणि कशा घडवल्या, तसेच या प्रकरणांत कोणाला अटक झाली, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. या घटनांमागील सूत्रधार आणि पाठीराख्यांचा शोध घेऊन त्यांना जनतेसमोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली.
“हे पहलगाम नाही, हे मुंबई आहे. बाहेरून कोणी आलं आणि तुम्हाला काहीच माहिती नाही, असं कसं होऊ शकतं?” असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. मुंबईसारख्या शहरात घडणाऱ्या घटनांबाबत प्रशासनानं अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सूचित केले.
सणांच्या काळात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी संबंधित घटनांचा तपास करून त्यामागील व्यक्ती आणि संघटनांचा शोध घेण्याची गरज व्यक्त केली. दोषींना केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते न ठेवता कायद्याच्या चौकटीत कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आमदार-खासदार फोडण्याच्या राजकारणावरूनही निशाणा साधला. राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्यापेक्षा राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद हा गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह मिळाले, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले. या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाई अद्याप सुरू आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेतून उद्धव ठाकरे यांनी एकीकडे पक्षाच्या चिन्हाच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका कायम ठेवली, तर दुसरीकडे मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्था आणि जातीय तणावाच्या शक्यतेवरून सरकारला लक्ष्य केले. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यांवरून ठाकरे गट विरुद्ध सत्ताधारी असा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.