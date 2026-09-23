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महाराष्ट्रासह बिहार, बंगाल राज्यांच्या निवडणुका पुन्हा घ्या; उद्धव ठाकरे यांची मागणी

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील विधानसभा निवडणुका रद्द करून त्या बॅलेट पेपरवर पुन्हा घेण्याची जाहीर मागणी केली आहे.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 4:00 PM IST

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मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कारभार मनमानी पद्धतीने करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाका, अशा शब्दात शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हल्ला चढवला. त्यांनी महाराष्ट्रसह पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या निवडणुका पुन्हा घेण्यात याव्यात आणि या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी केली.



बेकायदेशीर सरकारच्या काळात निवडणूक पार पडली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत आणि निर्णयांवरून आयोगातील सदस्यांमध्येच मतभेद समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्री निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन ज्ञानेश कुमार यांचा ठाकरी शैलीत समाचार घेतला. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगातील स्वायत्तता आणि पारदर्शकता आता संपली असून ते कोणाच्या तरी मर्जीने काम करत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या मनमानी निर्णयांवर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवून मोठे धाडस दाखवल्याबद्दल आभार मानले. तसंच महाराष्ट्रातील नुकतीच झालेली विधानसभा निवडणूक ही बेकायदेशीर सरकारच्या काळात पार पडली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुका रद्द करून त्या पुन्हा बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात.


मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करा : मनमानी कारभार करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तत्काळ तुरुंगात टाकावं आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा पुनर्विचार केला जावा. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही तर जनता त्यांचा हिशोब करेल, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला.



मतदार यादीतील फेरफार : महाराष्ट्रात 45 लाख संशयास्पद मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली, तर पश्चिम बंगालमध्ये 90 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली. यासंदर्भात महाविकास आघाडीनं आधीच आक्षेप नोंदवून मोर्चा काढला होता. त्यामुळं लोकशाहीचा होत असलेला अंत आणि पक्ष फोडणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी माध्यमांनी भीती बाजूला ठेवून सत्य जनतेसमोर आणावं. तसंच विरोधी पक्षांनी अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून बॅलेट पेपरच्या मुद्द्यावर एकत्र यावं, असं आवाहन केलं.

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UDDHAV THACKERAY
केंद्रीय निवडणूक आयोग
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