भाषेचं विष संघ आणि भाजपा पसरवतंय, भाषिक प्रांतवादावरुन उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी भाषिक प्रांतवादावरुन भाजपावर टीका केली आहे.
Published : November 22, 2025 at 8:02 PM IST
मुंबई : "मातोश्रीवर आज मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. पण नुसती गर्दी नव्हती तर लोकांसाठी लढणारी, लोकांना न्याय देणारी शिवसेना संघटना होती. आज अनेकजण शिवसेनेतून गेलेले परत आले. कारण आता सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे की, भाजपा किती ढोंगी पक्ष आहे. तुम्ही जोशात आहात ते बरोबर आहे. परंतु जरा डोळे उघडे ठेवून बघा, भाजपा हा कपट-कारस्थान करणार ढोंगी पक्ष आहे". असा प्रहार शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) भाजपावर केला.
'यांनी' केला शिवसेनेत प्रवेश : आज डोंबिवलीतील भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष योगेंद्र भोईर आणि त्यांची पत्नी ट्विंकल भोईर तसंच विभाग क्र. १ मधील शिवसेनेचे (शिंदे) दहिसर विधानसभेतील वॉर्ड क्र. ७ मधील संदीप राऊत आणि बोरीवली विधानसभेतली वॉर्ड क्र. १८ मधील रुपेश नाईक यांनी मातोश्री येथे शिवसेनेत प्रवेश केला. याप्रसंगी शिवसेना नेते सचिव विनायक राऊत, शिवसेना उपनेते विनोद घोसाळकर, माजी आमदार विलास पोतनीस, विभागप्रमुख उदेश पाटेकर, विभागसंघटक शुभदा शिंदे, दहिसर विधानसभा संघटक तेजस्वी घोसाळकर तसंच इतर पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
भाजपाचे हिंदुत्व ढोंगी : आज ज्या पद्धतीने भाजपाने पक्ष फोडले, त्याच पद्धतीने लोकांची घरंही फोडली. आपण सत्तेत असताना जे पालघरमधील साधू हत्याकांड झालं होतं. ही घटना अतिशय दुर्दैवी होती. त्याचं कोणी समर्थक करत नाही. पण त्यातील जे आरोपी होते, त्या आरोपींना दोन दिवसापूर्वी भाजपाने पक्षात घेतलं. जेव्हा बोभाटा झाला तेव्हा त्यांना त्या पक्ष प्रवेशाला स्थगिती दिली. कारण त्यांना वाटलं होतं की, आपलं हे पाप झाकलं जाईल. पण त्यांचं हे पाप झाकलं गेलं नाही. त्यामुळं भाजपाचं हिंदुत्व ढोंगी आहे असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी भाजपाच्या हिंदुत्वावरुन टिकास्त्र डागलं.
भाजपाने आता भाषिक प्रांतवाद सुरू केलाय : दुसरीकडं आता भाजपाने भाषिक प्रांतवाद सुरू केलाय. भाषेवरुन कोणाचा खून होता कामा नये, भाषिक प्रांतवाद होता कामा नये. पण हा भाषिक वाद सुरू कशापासून झाला? आमदार प्रकाश सुर्वे काय म्हणाले होते, "मराठी माझी आई आहे पण उत्तर भारतीय माझी मावशी आहे. माय मेली तरी चालेल पण उत्तर भारतीय मावशी मरता कामा नये", तर काही दिवसापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते भैय्याजी जोशी यांनी घाटकोपरची मातृभाषा ही गुजराती आहे असं म्हटलं होतं. यामुळं भाषिक प्रांतवाद होत आहे. भाषिक प्रांतवादामुळं भांडण होता कामा नये. पण एका भाषेने दुसऱ्या भाषेवरती अत्याचार करू नये, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. थोडक्यात काय तर भाजपाचे तोडा, फोडा आणि राज्य करा असं सुरू आहे. ते आपणाला थांबवायचा आहे. भाजपा आणि संघ भाषेवरून आता विष पसरवत असल्याची टीका उद्धव ठाकरेंनी भाजपावर केली.
हेही वाचा -
- महायुतीतच 'अस्तित्वाची लढाई' : एकनाथ शिंदे Vs देवेंद्र फडणवीस यांचे उमेदवार थेट आमने-सामने ! बुलढाण्यात तिरंगी लढत
- भाजपा 'पार्टी विथ डिफरन्स' की 'फॅमिली फर्स्ट'?; नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील 31 उमेदवार बड्या नेत्यांचे नातेवाईक
- निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवड होण्याचं प्रमाण वाढलं; भीती, पैसा की राजकीय डावपेच?