'दगाबाज रे' संवाद दौरा; "जूनमध्ये नाही, शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करा"- उद्धव ठाकरेंची मागणी

उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी चार दिवसीय दौरा सुरू केलाय. पॅकेजचं काय झालं?, असा त्यांनी आज दौऱ्यात सवाल केलाय.

Uddhav Thackeray Dagabaaz Re Tour
उद्धव ठाकरे यांचा "दगाबाज रे" संवाद दौरा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आजपासून मराठवाडा दौऱ्यावर आले आहेत. "दगाबाज रे" संवाद दौऱ्याच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकारकडं विविध मागण्या केल्या आहेत. मत चोरी करणारे हे सरकार असल्याची त्यांनी टीकादेखील केली.

तुळशीचे लग्न लागले मदत देणार कधी? : "शेतकऱ्यांसाठी मी शेतात आलोय. मराठवाड्यात फिरतोय. दिवाळीपूर्वी मदत देणार होते. आता तुळशीचे लग्नदेखील लागले. मदत देणार कधी?," असा प्रश्न शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थितीत केला. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यासाठी दाखल झाले आहेत. पैठण तालुक्यातील अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांनी अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी "जूनमध्ये मदत नाही तर तातडीनं मदत हवी आहे, नुकसानग्रस्तांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या," अशी त्यांनी सरकारकडं मागणी केली.

उद्धव ठाकरे यांचा "दगाबाज रे" संवाद दौरा (ETV Bharat Reporter)



सरसकट कर्ज माफी करा : "माझ्या दौऱ्याची टिंगल करण्यात आली. मात्र, सरसकट कर्जमाफी करावी, ही मागणी मी लावून धरली. मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हा मी स्वतः कर्जमुक्ती केली. मुख्यमंत्र्यानी पुन्हा कोपऱ्यावर गूळ लावला आहे. पीकविम्याचे पैसे किती जणांना मिळाले, हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनी पैसे भरायचे कुठून, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं. कर्ज भरायच्या आधी माती तर द्या," अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी करत न्याय मिळेपर्यंत मी तुमच्यासोबत राहणार असल्याचा शेतकऱ्यांना विश्वास दिला.



केंद्राच्या पथकाबाबत टीका : अतिवृष्टी झाल्यावर तातडीनं पंचनामे करणं गरजेचं होतं. मात्र, बहुतांश ठिकाणी सरकारी अधिकारी गेले नाहीत. त्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी आमचा मराठवाडा दौरा सुरू होताच आता केंद्रीय पथक आपल्याबरोबरीनं फिरतंय अशी टीका केली. आताच दिवाळीच्या आत आम्ही पैसे देऊ असं सरकारनं सांगितलं होतं. जूनची मदत आम्हाला मान्य नाही. आताच्या आता कर्जमाफी करा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. जे पॅकेज जाहीर केलं, ते मान्य नाही. परंतु जे केलं, ते तर द्या. खोटं बोलणार आणि मतचोरी करणार आहेत. खोट्या थापा मारून मताची चोरी आणि मतदार याद्यांमध्ये मतदानाची चोरी करणारे हे सरकार आहे, अशी घणाघाती टीका उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर केली.



आमदार विलास भुमरे यांच्यावर टीका : काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असताना, पैठण मतदारसंघाचे आमदार विलास भुमरे यांनी बाहेरून मतदान आणून पराभव केल्याचं वक्तव्य केलं होतं. बाहेरून मतदान आणलं म्हणजे बाहेरगावी असलेल्या तालुक्यातील मतदारांना आणलं असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं होतं. मात्र, बाहेरून मतदार आणलं, असं म्हणणाऱ्या अशा आमदाराला लाज वाटली पाहिजे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.

