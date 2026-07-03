रामरक्षा आंदोलनाच्या रूपात उद्धव ठाकरेंचा भाजपाविरोधात शंखनाद
रामाच्या दानपेटीवर डल्ला मारत देशात फोडाफोडीचं राजकारण सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप उद्धव ठाकरेंनी केलाय, तर भाजपानं याला हिंदूविरोधी आंदोलन घोषित करण्यास सुरुवात केलीय.
Published : July 3, 2026 at 4:48 PM IST
मुंबई : राम मंदिराच्या देणगी निधीतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. लोकांची भावना अन् श्रद्धेशी खेळून रामाच्या दानपेटीवर डल्ला मारणं हा देशद्रोह असून, याच पैशातून देशात फोडाफोडीचं राजकारण सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. भाजपाच्या या ऑपरेशन राम मंदिरविरोधात मुंबईतील दादर परिसरात रविवारी दुपारी सर्व हिंदूंना एकत्र येण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं करण्यात आलंय. तर भाजपानं ठाकरेंच्या या आंदोलनाला हिंदू विरोधी म्हणत टीका करण्यास सुरुवात केलीय.
उद्धव ठाकरेंकडून हिंदूंना रामरक्षा आंदोलनात सहभागी होण्याकरिता साद - शुक्रवारी मातोश्री या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी अयोध्येतील राम मंदिरासाठी भाविकांनी दिलेल्या देणगीच्या गैरवापराबाबत सवाल केलेत. याविरोधात त्यांनी 'राम रक्षा आंदोलन' सुरू करण्याची घोषणा केलीय. या आंदोलनाची सुरुवात रविवार 5 जुलै रोजी सायंकाळी 4 वाजता दादर स्थानकाजवळील कबुतरखाना परिसरात असलेल्या मारुती मंदिराजवळ होणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. या पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणालेत की, "राम मंदिर हा केवळ धार्मिक विषय नसून तो लाखो हिंदूंच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे. या श्रद्धेशी कुणीही खेळ करू नये. राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या निधीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असताना सत्य जनतेसमोर आलंच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केलीय.
उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर हल्लाबोल - यावेळी भाजपावर थेट टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "एकेकाळी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा' असं म्हटलं होतं. आज मी एवढंच म्हणेन की,''अब हिंदू माफ नहीं करेगा", रामाच्या नावानं राजकारण करणाऱ्यांना आता जनतेला उत्तर द्यावं लागेल. राम मंदिराच्या नावावर लोकांनी श्रद्धेनं देणग्या दिल्या. मात्र आता या निधीबाबत संशय निर्माण झालाय. काही माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार या पैशांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी, पक्ष फोडण्यासाठी आणि सत्तेचं राजकारण करण्यासाठी होत असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी," असंही ते म्हणाले.
राम मंदिर आंदोलनाची आठवण - त्यावेळी राम मंदिर आंदोलनात शिवसैनिकांनीही मोठा सहभाग घेतल्याची आठवण करून देताना ठाकरे म्हणाले की, "त्या काळात अनेक हिंदूंनी कडवा संघर्ष केला होता. त्या भावनांचा वापर करून भाजपनं राजकीय फायदा घेतला आणि आज त्याच राम मंदिराच्या नावावर प्रश्न निर्माण झालेत. मात्र मंदिरासाठी कष्ट घेतलेल्या अनेकांचे कष्ट आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. लोकांच्या श्रद्धेशी अशा प्रकारचा खेळ हा देशद्रोहाचा गुन्हा असल्याचा घणाघाती आरोप यावेळी उद्धव ठाकरेंनी केला.
कसं असेल रविवारचं आंदोलन? - राम मंदिराच्या दानपेटीवर डल्ला मारण्याच्या प्रकरणातील सत्य बाहेर यावं आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी राज्यभरातील रामभक्तांनी रविवारी दादरमधील मारुती मंदिराजवळ एकत्र यावं, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलंय. या आंदोलनाला 'राम रक्षा आंदोलन' असं नाव देण्यात आले असून, रामभक्तांच्या श्रद्धेचं संरक्षण करण्यासाठी हा लढा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. राम मंदिराच्या तिजोरीवर दरोडा पडलाय, हिंदू यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय आता राहणार नाही. त्यासाठी हे आंदोलन होणार असून आम्ही तमाम हिंदूंना येत्या रविवारी दुपारी 4 वाजता दादर कबूतरखान्याजवळील हनुमान मंदिराजवळ एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय. तिथं आम्ही रामरक्षा आंदोलन करणार आहोत. तिथं आम्ही रामरक्षा, हनुमान स्तोत्र म्हणू, सध्या जे घडतंय त्याचा जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन असेल. त्यामुळे सर्व हिंदू आणि तमाम रामभक्तांना तिथं येण्याचं आवाहन करतोय, असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत.
ठाकरे पाय ठेवतील ते मंदिर गोमुत्र शिंपडून शुद्ध करावं लागेल - नितेश राणे : "राम मंदिराच्या निधीवर भाजपाने दरोडा टाकल्याचा आरोप करत 'रामरक्षा' आंदोलनाची नौटंकी करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंचा प्रभू श्रीराम आणि हिंदू धर्माशी काहीही संबंध राहिलेला नाही. त्यांचं 'राजकीय धर्मांतर' झालंय, पाकिस्तानात बसलेल्या आपल्या अब्बांना खूश करण्यासाठीच ते राम मंदिर आणि हिंदू राष्ट्राची बदनामी करत आहेत," अशा जहाल शब्दांत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी ठाकरेंच्या आंदोलनाचा समाचार घेतला. "ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना अजान स्पर्धा भरवल्या आणि हिंदू सणांवर बंदी घातली, त्या 'उद्धव उल हक' यांनी आता हिंदू धर्माविषयी बोलू नये," अशी जहरी टीकाही नितेश राणेंनी केलीय.
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