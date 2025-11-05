उद्धव ठाकरे टोमणे मारण्याच्या पलीकडे काहीही करू शकत नाहीत, मुख्यमंत्र्यांचा ठाकरेंना टोला
मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधत उद्धव ठाकरे टोमणे मारण्याच्या पलीकडे काहीही करू शकत नाहीत, पहिल्यांदा उद्धवजी बाहेर पडलेत, याचा आनंद असल्याचा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरात लगावला.
Published : November 5, 2025 at 5:02 PM IST
कोल्हापूर - माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे चार दिवसांच्या मराठवाडा दौऱ्यावर आहेत, या दौऱ्यात त्यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना दगाबाज रे, असा शब्दप्रयोग केला होता, यावर आता मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधत उद्धव ठाकरे टोमणे मारण्याच्या पलीकडे काहीही करू शकत नाहीत, पहिल्यांदा उद्धवजी बाहेर पडले आहेत, याचा आनंद असल्याचा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना लगावला.
निवडणुका पुढे कशा ढकलल्या जातील विरोधकांना हेच हवंय : राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांची घोषणा केली, यावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत टीका केली होती, यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, निवडणुका पुढे कशा ढकलल्या जातील विरोधकांना हेच हवंय. निवडणुका घोषित झाल्यात, आम्ही पक्ष म्हणून निवडणुकांना सामोरे जाऊ, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेतले जातील, या निवडणुकीत राज्यातील जनता आमच्या महायुतीलाच कौल देईल.
उद्धव ठाकरेंवर साधला निशाणा : चार दिवसांच्या मराठवाडा दौऱ्यावर असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजवर नाराजी व्यक्त करत टीका केली होती. उद्धव ठाकरे टीका करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत, त्यांच्या भाषणात एक तरी विकासाचा मुद्दा दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा, अशी ठाकरेंची स्थिती आहे. विरोधी पक्षाला ही निवडणूक पुढे ढकलायची आहे, निवडणूक मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने ही निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
कोल्हापुरात रस्ता दुरुस्तीला व्हीआयपी स्पीड : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री आज कोल्हापूर जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. आज शिंदेंच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात गटप्रमुखांचा मेळावा हा मार्केट यार्ड परिसरातील रामकृष्ण मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेला आहे. या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण परिसरातील खड्डेमय असणारा रस्ता करण्याचं काम सुरू केलंय. महापालिकेच्या उदासीन असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीचा फटका हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याला बसण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री काही तासांत कोल्हापुरात येत आहेत. वर्षानुवर्षे खड्डेमय असणारा मार्केट यार्डातील हा रस्ता आता करण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित ठेकेदाराला दोनच दिवसांपूर्वी एक काम दिल्याचं ठेकेदार अनिल पाटील यांनी म्हटलं आहे. मात्र महापालिकेचा किती उदासीनपणा आहे ते यातून दिसून येतं. अवघ्या काही तासात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोल्हापुरात दाखल होत आहेत आणि आता रस्त्याचे काम सुरू आहे.
