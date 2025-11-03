'अशिष शेलार यांनी देवेंद्र फडणवीसांना पप्पू ठरवलं'; मतदार यादी घोळवरून उद्धव ठाकरे यांचा प्रहार
मतदार यादी घोळ, शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टी मदत या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
Published : November 3, 2025 at 3:15 PM IST
मुंबई - सरकार शेतकरी कर्जमाफी का करत नाही? पिक विम्यातून शेतकऱयांची थट्टा सुरु आहे. सरकारनं दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत देऊ असं म्हटलं होतं. पण ती मदत किती दिली आहे? याची आम्ही चौकशी करणार आहोत. आता खरिपाचा हंगाम तरी गेला आहे. मात्र, रब्बी हंगामासाठी जर जमीनच वाहून गेली आहे तर शेतकऱ्याला कर्ज कुठून मिळणार? तसंच नुकसानीचा राज्याकडून केंद्राला कोणताही प्रस्ताव गेला नाही, असा आरोप करत शिवसेना - उबाठा पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली.
"केंद्रीय पथक पाहणीसाठी राज्यात येणार आहे. हे पथक दोन ते तीन दिवस पाहणी करणार आहे. संपूर्ण मराठवाडा अतिवृष्टीमुळे वाहून गेला आहे. दोन-तीन दिवसात केंद्रीय पथक कसे काय पाहणी करणार? कोणती पाहणी करणार आहे?" असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी - "सरकार म्हणतंय की, जून 2026 मध्ये कर्जमाफी होणार, मग शेतकरी वर्गानं आता कर्जाचे हफ्ते भरायचे की नाही? तसेच मुख्यमंत्री म्हणतात की, आता कर्जमाफी केली तर बँकांचा फायदा होईल आणि जूनमध्ये केली तर फायदा होणार नाही. मग मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी केली होती. तो डेटा, ती माहिती, त्या सिस्टीमप्रमाणे सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा करावी," अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. "मुख्यमंत्री म्हणतात की, आता कर्जमाफी केली तर बँकांना फायदा होईल, हे गणित त्यांनी कसं काय लावलं? याचा त्यांनी खुलासा करावा. शेतकऱ्यांना मदतीचे जे पॅकेज जाहीर केलं होतं, ते शेतकऱ्यांना किती मिळालं? त्यांच्या खात्यात किती पैसे आलेत? हे विचारण्यासाठी मी मराठवाड्यात जाणार आहे. तिथे संवाद यात्रा करणार आहे. पण मी कोणतीही सभा घेणार नाही. तिथे जाऊन आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहोत. तुम्हाला खरोखरच मदत मिळाली की नाही? आणि जर मिळाली असेल तर आनंदच आहे. उगाच टीका करायला जात नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. "अतिवृष्टी झाली की शेतकऱ्यांचा मुद्दा येतोय. मात्र, सरकारला वाटते की थोडे दिवस ढकलले की हा मुद्दा मागे पडतोय. पण आम्ही हा मुद्दा मागे पडू देणार नाही. शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे," असं आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
शेलारांनी फडणवीसांना पप्पू ठरवले - मंत्री आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मतदार यादीतील घोळ आणि मतदार यादीतील मुस्लिम नाव वाचून दाखवली, याबाबत उद्धव ठाकरेंना प्रश्न विचारला असता "मी शेलार यांच्यावर बोलत नाही. पण आज त्यांचं खास अभिनंदन आणि कौतुक करतो. की, त्यांनी मतदार यादीतील घोळ आणि दुबार मतदार हे वाचून दाखवले. मग दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाची बाजू घेत आहेत आणि बोगस मतदान झाले नाही, असं म्हणत आहेत. एकप्रकारे शेलार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पप्पू ठरवलं आहे," असा टोला लगावला.
जो कोणी झोपला तो संपला - "मत चोरीच्या विरोधात मोठा विराट मोर्चा सर्व विरोधकांनी काढला. मला वाटतं संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर पहिल्यांदा सर्व राजकीय पक्ष एकवटले आणि त्यानी सरकार आणि निवडणूक आयोगाला जाब विचारला. मी माझ्या भाषणात म्हटलं होतं की, मतदार यादीतील घोळ सुधारला पाहिजे. यासाठी आता आम्ही शाखा शाखांमध्ये मतदार ओळख केंद्र सुरू करत आहोत. याची यादी सहा नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर पुढच्या आठवड्यात त्याच्यावर हरकती आणि आक्षेप नोंदवले जातील. आवाज उठवण्याची आताच वेळ आहे. आता जो झोपला तो संपला," असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सरकार तरुणांना का घाबरतंय? - "एक जुलैनंतर ज्या मुला-मुलींचे वय वर्ष 18 पेक्षा अधिक झाले आहे अशा मुला-मुलींना मतदान करता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मी म्हणतो आपण जगभर बघतोय की, अठरा वर्षानंतरचे तरुणच क्रांती करतात. मग त्या 'जेन झी'ला निवडणूक आयोग मतदान का करू देत नाही?" असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. "सरकार या तरुणांना का घाबरत आहे हे पण कळले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मतदार यादीतील जोपर्यंत घोळ दूर होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या नाही पाहिजे. याबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवणार आहे," अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
हेही वाचा -
- राज्यातील 31 विधानसभेत तब्बल 2 लाख 25 हजार दुबार मुस्लिम मतदार, राज-उद्धव यांना केवळ हिंदू मतदार दिसतात का? आशिष शेलार यांचा सवाल
- "मतचोरी झाली असती तर आदित्य ठाकरेंनाही पाडलं असतं"- नरेश म्हस्केंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल!
- मुंबईत राजकीय संघर्ष : राज-उद्धव ठाकरे यांच्या ‘सत्याच्या मोर्चा’ला भाजपाचं ‘मूक’ आंदोलनातून प्रत्युत्तर