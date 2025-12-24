ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर शिवसेना(उबाठा)-मनसे कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला; फायदा होईल याबद्दल तज्ज्ञांना शंका
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेची युती जाहीर केली. यानंतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. तज्ज्ञांना याचा फायदा होईल असं मात्र वाटत नाही.
मुंबई : वरळी इथं उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्तपणे युतीची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. मागच्यावेळी महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला 84 आणि भाजपाला 82 जागा मिळाल्या होत्या. यावर शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे नेते, कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
बाळासाहेब ठाकरेंची इच्छा प्रत्यक्षात उतरली : "युतीबाबत आनंद आहे. बाळासाहेब ठाकरेंची इच्छा प्रत्यक्षात उतरली आहे. कार्यकर्ते खूपच आनंदी आहेत. वर्तमान बघा आणि भविष्य सुखकारक करा, असा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. तसंच शिवसैनिक आणि मनसैनिक जिद्दी आहेत. निष्ठावंत आहेत. नक्की विजय खेचून आणतील," असा विश्वास किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केला.
हा आनंदाचा क्षण : "मराठी माणसासाठी आनंदाचा हा क्षण आहे. एकत्र लढायचं आहे. मराठीसाठी लढायचं आहे आणि आम्ही सर्व काम एकत्र करू, असं मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं.
कार्यकर्त्यांनी घोषणा देत दणाणून सोडला परिसर : आज शिवसैनिक (उबाठा) आणि मनसैनिकांच्या घरात दिवाळी आणि दसऱ्यासारखा सण साजरा होणार आहे .सगळ्यांची इच्छा होती की दोन भावांची युती जाहीर व्हावी. या घोषणेचा परिणाम 16 तारखेच्या निकालावर होईल. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे जो उमेदवार देईल त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी आमची आहे, अशी प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांनी दिली.
मराठी महापौर बसणार : "आम्ही सगळेच आनंदी आहोत. कारण ठाकरे बंधू एकत्र आलेत. बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं त्याप्रमाणं ते एकत्र आलेत. त्यामुळं आम्हाला खूप आनंद होत आहे. आता मुंबईत मराठी महापौर बसणार," अशी प्रतिक्रिया मनसे नेत्या वनिता घाग यांनी दिली.
मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार : आम्ही निवडणुकीत प्रयत्न करून मुंबई परत खेचून आणणार. मुंबईचा महापौर मराठीच असणार. ठाकरे ब्रँडचाच असणार. या निर्णयामुळं कार्यकर्तेच नाही तर, मुंबईमधला प्रत्येक जनसामान्य आनंदात आहे. आम्ही आज आनंदोत्सव साजरा करत आहोत. घरी गेल्यानंतरसुद्धा आम्ही सणासारखा आजचा दिवस साजरा करणार आहे. महाराष्ट्रात फक्त ठाकरे ब्रँड चालतो हे दिल्लीला आणि अख्या देशाला ठासून सांगणार आहे. मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार, अशी भावना शिवसैनिक (उबाठा) आणि मनसैनिकांनी व्यक्त केली.
आता उद्धव ठाकरेंची अवस्था दुबळी होणार नाही : "एकनाथ शिंदे फुटण्याआधी 26 ते 27 टक्के मतं शिवसेनेला पडली होती. आता 55 नगरसेवक बाहेर पडलेत. त्यामुळं शिवसेनेच्या नगरसेवकांची संख्या नक्कीच कमी झाली आहे आणि मतसंख्या देखील कमी झाली आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना राज ठाकरे यांची नितांत गरज आहे. दोन्ही भाऊ वरळी डोममध्ये एकत्र आले तेव्हाही दिसलं होतं की मराठी माणसांना ही युती हवी आहे. आता युती जाहीर झाली आहे. याचा काय परिणाम होईल? तर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उद्धव ठाकरे यांची जी दुबळी अवस्था झाली होती, तितकी आता होणार नाही," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे यांनी दिली.
ते एकत्र आल्यानं मोठा बदल होईल असं मला वाटत नाही : "मागच्यावेळी महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला 84 आणि भाजपाला 82 जागा मिळाल्या होत्या. पण यावेळी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेला 80 तरी जागा येतील का? ही उद्धव ठाकरे यांना शंका आहे. अनेक विद्यमान नगरसेवक एकनाथ शिंदेंबरोबर गेलेत. ते दुबळे झालेले नाहीयेत. दुसरीकडं त्यांच्याबरोबर भाजपाची मतं वाढणार आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मतांची बेरीज 23 ते 24 टक्क्यांच्यावर जात नाही. त्यामुळं ते किती जागा जिंकतील याविषयी प्रश्नच आहे. ते लगेच मुंबई महानगरपालिका सर करतील असं काही नाही. केवळ राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यामुळं लगेच काहीतरी मोठा बदल घडेल असं मला वाटत नाही," असं स्पष्ट मत शैलेंद्र परांजपे यांनी व्यक्त केलं.
मतांची टक्केवारी 42च्यावर जात नाही : "काँग्रेसनं आधीच मुंबई महानगरपालिका स्वतंत्र लढण्याचं जाहीर केलं आहे. जरी अंडरस्टँडिंग केलं तरी काँग्रेसची 16 टक्के मतं आहेत आणि राष्ट्रवादीची 5 टक्के एकत्र असताना होती. त्यात नवाब मालिकांचीसुद्धा भरपूर ताकद आहे. शरद पवार जरी युतीत आले तरी एकत्र असताना पाच टक्के मतं होती. आता आणखी कमी होतील. त्यामुळं काँग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले तरी 42% च्या वर त्यांची आकडेवारी जात नाही आणि महायुतीची आकडेवारी 48% च्या खाली येत नाही. एकत्र येण्याबाबत ठीक आहे, इव्हेंट म्हणूनसुद्धा ठीक आहे पण आता तरी ह्यातून काही मोठं होईल असं वाटत नाही," असं शैलेंद्र परांजपे यांनी सांगितलं.
