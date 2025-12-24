ETV Bharat / state

पुण्यात शिवसेना (उबाठा) - मनसे कार्यकर्त्यांचा जल्लोष; पेढे, लाडू, फटाके फोडत आनंद साजरा

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे युतीची घोषणा केली यानंतर पुण्यात बुधवारी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येत जल्लोष केला.

जल्लोष करताना शिवसेना (उबाठ) आणि मनसे पक्षाचे कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 4:43 PM IST

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू असताना बुधवारी शिवसेना (उबाठा) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एकत्र येत अधिकृतरीत्या युतीची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर पुण्यात बुधवारी शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत जल्लोष साजरा केला.

दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी केला जल्लोष : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे युतीची घोषणा केल्यानंतर पुण्यातील अलका चौक इथं बुधवारी शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत जल्लोष साजरा केला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी पेढे आणि मिठाई वाटप करत फटाके फोडत जल्लोष साजरा केला.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना संजय मोरे आणि बाबू वागसकर (ETV Bharat Reporter)

पत्रकार परिषद घेत केली युतीची घोषणा : शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अधिकृतरीत्या युतीची घोषणा केली. युतीची घोषणा करण्यासाठी वरळी सी-फेसजवळील ब्लू सी हॉटेलमध्ये दोन्ही बंधूंनी संयुक्तरीत्या पत्रकार परिषद घेतली.

हा क्षण पाहण्यासाठी जनता आतूर : "फक्त आम्ही नाहीतर राज्यातील जनता देखील हा क्षण पाहण्यासाठी आतूर होती. या राज्याचं भलं करण्याची ताकद जर कोणात असेल तर ती ठाकरे बंधूंमध्ये आहे. ते एकत्र आले याचा आम्हाला खूप आनंद झाला," अशी भावना शिवसेना (उबाठा) शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी व्यक्त केली.

आजचा दिवस आमच्यासाठी आनंदाचा : "आज दोन्ही भाऊ एकत्र आले असून याचा पुण्यातील शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांना खूप आनंद झाला आहे. दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं मराठी माणूस वाचेल, मुंबई वाचेल आणि यासोबत देश देखील वाचणार आहे. आजचा दिवस आमच्यासाठी आनंदाचा दिवस असून आम्हाला खूप आनंद झाला. आम्ही मराठी माणसासाठी एकत्र आलोय," असं मनसे नेते बाबू वागसकर यांनी सांगितलं.

