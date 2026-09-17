उद्धव ठाकरे यांचे आंदोलन म्हणजे नाकर्ते लोकांचे आंदोलन, देवेंद्र फडणवीस यांची टीका, दानवे यांचा पलटवार
उद्धव ठाकरे आज संभाजीनगरमध्ये आहेत. त्यांच्यावर शहरात उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केलीय.
Published : September 17, 2026 at 1:45 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या "तुमसे ना हो पायेगा" आंदोलनावरून टीका टिपण्णी होताना दिसत आहे. यांचं आंदोलन म्हणजे नाकर्ते लोकांचं आंदोलन असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. यांच्या हातात सत्ता असताना यांनी काय केलं? हे नाकर्ते असल्यानं काही करू शकले नाहीत, आम्ही आधीही करून दाखवलं आणि पुढेही करून दाखवू अशी टीका देखील फडणवीस यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ज्या-ज्या घोषणा केल्या त्या सगळ्या खोट्या आहेत, अनेक योजना रद्द करणारे नाकर्ते म्हणत असतील तर आमच्या दृष्टीने ते मर्द म्हणण्यास योग्य नाहीत अशा आशयाची टीका उबाठा गटाचे आ. अंबादास दानवे यांनी केलाय. तर मराठवाड्यातील जनतेसाठी महत्वाचं आंदोलन असल्यानं त्यांना आमचा पाठिंबा असल्याचं एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील सांगितलं.
एमआयएम पक्षाचा पाठिंबा - उद्धव ठाकरे हे मराठवाड्याच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत, आम्ही त्यांचं स्वागत करतो असं मत एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केलं. मुख्यमंत्र्यांनी मागच्यावेळी या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या कार्यक्रमात स्टेजवर उभं राहून जे तुम्ही आश्वासन दिलं होतं त्यापैकी किती आश्वासन पूर्ण झालं? लोकशाहीमध्ये कोणीतरी प्रश्न विचारले पाहिजेत, आज उद्धव साहेब येत आहेत स्वाभाविक आहे ते आज पोस्टमार्टम करतील. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सुद्धा उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाचे समर्थन करतील कारण ते मराठवाड्याच्या विकासाच्या बाजूने आहेत. पाण्याचे विकासाचे मुद्दे राजकारणाशी संबंधित नाहीत. आम्ही त्यांना पाठिंबा देत आहोत असं देखील इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं.
मराठा आंदोलकांच्या अनेक मागण्या मान्य - "मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत मुंबई दौरा स्थगित केला आहे. याचा मला आनंद आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. आमच्या उपसमितीनं ज्या काही मागण्या मान्य केल्या किंवा जे आश्वासन दिलं आहे ते पण आम्ही पूर्ण करू. मराठा आरक्षण संदर्भात सरकार नेहमी सकारात्मक राहिलं आहे. जेवढे निर्णय आमच्या सरकारने केले, तेवढे कोणीच केले नाहीत. मी आनंद व्यक्त करतो उपोषण संपलं आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड, उदय सामंत विखे पाटील यांचं अभिनंदन करतो, सणामध्ये विघ्न न येता आंदोलन समाप्त झालं आहे. त्यांच्या 14 पैकी 13 मागण्या पूर्ण झाल्यात", अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यावर इम्तियाज जलील यांनी मनोज जरांगे पाटलांना खूप मोठा प्रतिसाद मिळत होता, त्यांनी मुंबईपर्यंत जायला पाहिजे होतं असं मत व्यक्त केलं. जे मंत्री तुमचं काम करत नाहीत त्यांच्या हाताने तुम्ही उपोषण सोडलं, घरातल्या कोणी लहान मुलाच्या हाताने आंदोलन सोडलं असतं तर बरं झालं असतं. जे आश्वासन देतात आणि पळून जातात त्यांच्या हाताने उपोषण सोडलं आमच्या शुभेच्छा आहेत त्यांना असं मत इम्तियाज जलील यांनी मांडलं.
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