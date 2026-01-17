मुंबईत शिवसेनेचा महापौर व्हावा ही इच्छा आजही कायम - उद्धव ठाकरे
बहुमताचा आकडा आम्ही आज गाठू शकलेलो नाही, पण सत्ताधाऱ्यांच्या खेळाला उत्तर देऊन 'शिवशक्ती'नं जे यश मिळवलंय, त्यानं सत्ताधारी पक्षाला घाम फुटलाय असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
Published : January 17, 2026 at 9:14 PM IST
मुंबई - पैशासमोर निष्ठा कशी ताठ मानेनं लढू शकते, हे शिवसैनिकांनी दाखवून दिलंय, या शब्दांमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांचं कौतुक केलं. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकालानंतर शनिवारी शिवसेना भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार हल्ला केला.
उद्धव ठाकरे यांनी मानले मुंबईकरांचे आभार - आमची अपेक्षा अधिक जागांची होती, कारण गेली 25 वर्षे आम्ही मुंबईची सेवा केलीय. कोविड काळात 'मुंबई मॉडेल'चं जगभरात कौतुक झालं. मला वाटलं होतं की मुंबईकर अधिक भरघोस आशीर्वाद देतील. पण शिवसेनेचे जे गड आहेत, तिथल्या मराठी माणसानं शिवसेनेवरील आपला आशीर्वादाचा हात कायम ठेवला. आता महापालिकेचं कामकाज सुरू झालं की शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधी, यांनी महापालिकेची तिजोरी कशी लुटलीय याचा भांडाफोड नक्कीच करतील. तरीही आम्ही जो वचननामा जनतेसमोर ठेवला होता, त्याचा नक्कीच पाठपुरावा करू. मुंबईची जमीन मुंबईकरांसाठीच वापरली जाईल, हे दडपण आम्ही या लुटारूंवर सतत ठेवू. असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं.
मुंबईमध्ये शिवसेनेचाच महापौर व्हावा - बहुमताचा आकडा आम्ही आज गाठू शकलेलो नाही, पण सत्ताधाऱ्यांच्या खेळाला उत्तर देऊन 'शिवशक्ती'नं जे यश मिळवलंय, त्यानं सत्ताधारी पक्षाला घाम फोडलाय. मात्र मला एका गणिताचं उत्तर मिळालेलं नाही. मोदींची सभा शिवतीर्थावर झाली होती, तेव्हा खुर्च्या रिकाम्या होत्या तरीही त्यांना मतं मिळाली. या वेळेला मी आणि राजनं शिवाजी पार्कला एकत्र सभा घेतली तेव्हा शिवाजी पार्क गर्दीनं तुडूंब फुलून गेलं होतं. आमच्याकडे गर्दी जमते पण मतदान होत नाही, पण त्यांच्याकडे रिकाम्या खुर्च्याही मतदान करू शकतात, हे आम्हाला कळून चुकलंय. रिकम्या खुर्च्या मतदान कशा करू शकतात? हे एक न सुटलेले कोडं आहे, असा खोचक टोला यावेळी उद्धव ठाकरेंनी लगावला.
त्यांचा विजय डागाळलेला - उद्धव ठाकरे शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, "सर्व महापालिकांच्या प्रचाराला मी जाऊ शकलो नाही. मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांच्या प्रचाराला मी गेलो होतो. मात्र चंद्रपूर आणि परभणीतही शिवसेनेनं उत्तम यश प्राप्त केलंय. जिथं मी जाऊ शकलो नाही त्या सर्व शिवसैनिकांची आणि मतदारांची दिलगिरी व्यक्त करतो. 'शिवशक्ती' म्हणजेच शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी शरद पवार यांच्या युतीला मतदान करणाऱ्या सर्व मतदारांना आणि तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांचं अभिनंदनही करतो." राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका सत्ताधारी पक्षाकडून अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीनं लढवल्या गेल्या. जणू काही प्रत्येक निवडणूक ही त्यांच्यासाठी शेवटची लढाई आहे. त्यांनी 'साम-दाम-दंड-भेद' या पलीकडे जाऊन सर्व गोष्टींचा वापर केला. अफाट पैशाची लालूच दाखवली, विविध आमिषं दाखवली. काही शिवसैनिकांना तडीपार करण्याच्या नोटिसाही दिल्या, तर अनेकांना अटक झाली. काही ठिकाणी दंगली भडकवण्याचे प्रयत्नही झाले. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथील आमच्या उमेदवारांना पैशांची आमिषं देण्यात आली. काहींना जोर-जबरदस्तीनं उमेदवारी मागे घ्यायला लावण्यात आली. मात्र त्यांना भीक न घालता ज्या उमेदवारांनी लढत दिली आणि ज्या मतदारांनी निर्भयपणे मतदान केलं, तेच या लोकशाहीचे खरे रक्षक आहेत.
