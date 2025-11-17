ETV Bharat / state

राज-उद्धव यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना वाहिली आदरांजली, युतीच्या चर्चाना पुन्हा एकदा उधाण

दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांच्या तेराव्या स्मृतिदिनी, राज ठाकरे यांनी शिवतीर्थावरील स्मृतिस्थळावर जाऊन त्यांना आदरांजली वाहिली.

Balasaheb Thackeray Death Anniversary
उद्धव-राज यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना वाहिली आदरांजली (Uddhav Thackeray X Account)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 4:37 PM IST

मुंबई : दिवंगत, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज तेरावा स्मृतिदिन आहे. आजच्या दिवशी मुंबईसह राज्यातील कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिक शिवाजी पार्क येथे दाखल होतात आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहतात.



उद्धव-राज पुन्हा एकदा एकत्र : मराठीच्या मुद्द्यावर आणि हिंदी शक्तीला विरोध करण्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. हिंदी सक्तीच्या वाढत्या विरोधामुळं सरकारला हिंदी या तिसऱ्या भाषेचा जीआर रद्द करावा लागला होता. यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गाठीभेटी वाढल्या. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेची युती होण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसंच दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचीही दोन भाऊ एकत्र यावेत अशी इच्छा आहे. दरम्यान आज दोन भावांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहिल्यानंतर एकाच व्यासपीठावर विराजमान झाले. यावेळी व्यासपीठावर रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत, बाळा नांदगावकर आदी नेते उपस्थित होते. दुसरीकडं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त हे दोन बंधू पुन्हा एकदा एकत्र आल्यानं युतीबाबत दाट चर्चा होत असून, युतीची औपचारिक घोषणाच बाकी असल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात जोर आलाय.



संजय राऊतांकडूनही अभिवादन : दुसरीकडं खासदार संजय राऊत यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन केलं. गेल्या काही दिवसापासून संजय राऊत यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जानेवारी 2026 पर्यंत ते माध्यमांशी बोलणार नाहीत किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात भाग येणार नाहीत. याबाबत काही दिवसापूर्वी त्यांनी पत्र काढलं होतं. संजय राऊत यांना आतड्याचा कॅन्सर असल्याचं बोललं जातय. परंतु उपचार सुरू असतानाही आपल्या लाडक्या नेत्याला अभिवादन करण्यासाठी संजय राऊत हे तोंडाला मास्क लावून शिवाजी पार्क येथे आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत त्याचे बंधू आमदार सुनील राऊत उपस्थित होते.

शिवसैनिकांची मोठी गर्दी : बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज तेरावा स्मृतिदिन आहे. त्यामुळं आपल्या लाडक्या नेत्याला अभिवादन करण्यासाठी शिवसैनिक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिवाजी पार्क येथे दाखल झाले आहेत. तसंच उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि राज ठाकरे हे स्मृतिस्थळावर दाखल झाले होते. तेव्हा शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी केली. याचबरोबर खासदार संजय राऊत, आमदार सुनील राऊत, खासदार अरविंद सावंत, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, खासदार अनिल देसाई, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आदिंनी शिवाजी पार्क येथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळाला अभिवादन केलं.

