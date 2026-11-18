सातारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे ॲड. उदयसिंह पाटील; मंत्री जयकुमार गोरे पडले तोंडघशी!
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने बाजी मारून जिल्हा परिषदेतील सत्तासंघर्षाचे उट्टे काढले.
Published : November 18, 2026 at 9:45 PM IST
सातारा - सातारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उदयसिंह पाटील-उंडाळकर तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे दीपक चव्हाण यांची बिनविरोध निवड झाली. महायुती म्हणून भाजपाला विचारातच घेतलं गेलं नाही. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना भाजपातीलच नेत्यांनी एकटे पाडल्याचं चित्र यावेळी दिसले. जिल्हा परिषदेतील सत्ता संघर्षाचा बदला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं जिल्हा बँकेच्या पदाधिकारी निवडीत घेतल्याची प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात उमटत आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी समन्वयानं लढवली होती. भाजपा 9, राष्ट्रवादी काँग्रेस 8 आणि शिवसेना 4, असं बलाबल झालं होतं. निवडणुकीनंतर मंत्री जयकुमार गोरे सातत्याने बँकेचा अध्यक्ष भाजपचाच होणार असा विश्वास व्यक्त करत होते. तसेच जिल्ह्यात निर्णय झाला नाही तर मुख्यमंत्रीच बँकेचा अध्यक्ष ठरवणार, असं जयकुमार गोरे छाती ठोकपणे सांगत होते. मात्र, दुसरीकडे वेगळीच खिचडी शिजत होती. रामराजे निंबाळकर, उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील यांच्यात दोन्ही पदांवर गोपनीय पद्धतीनं वेगळचं ठरलं होतं.
अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची बुधवारी निवड असताना मंगळवारी साताऱ्यात मोठ्या घडामोडी झाल्या होत्या. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याच्या निमित्तानं मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर एकत्र आले होते. त्यावेळी त्यांची एकत्रित बैठक झाली. त्यामुळे भाजपाला बाजूला ठेवून राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवणार हे स्पष्ट झालं होतं.
पालकमंत्री शंभुराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी आपल्या 12 संचालकांना एका ठिकाणी ठेवले होते. आज सकाळी स्वतः पालकमंत्र्यांनी आपल्या सोबत त्यांना जिल्हा बँकेत आणले. अध्यक्षपदासाठी उदयसिंह पाटील उंडाळकर आणि उपाध्यक्ष पदासाठी दीपक चव्हाण यांचे एकमेव अर्ज आल्यानं त्यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडीनंतर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नूतन पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच माध्यमांशी बोलताना 'आगे आगे देखो होता है क्या', असा सूचक इशारादेखील त्यांनी स्वकीयांना दिला होता.
जिल्हा बँकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदयसिंह पाटील यांना माजी मंत्री दिवंगत विलासकाका उंडाळकर यांचा राजकीय आणि सहकारातील वारसा आहे. विलासकाका सलग 50 वर्षांहून अधिक काळ संचालक होते. तसेच त्यांच्या कडक शिस्तीमुळेच बँक देशात नावारूपाला आली. उदयसिंह यांच्या रूपानं विलासकाकांचा वारस जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाला आहे. दुसरीकडे माजी आमदार दीपक चव्हाण यांना उपाध्यक्ष करून रामराजेंनी आपले विरोधक जयकुमार गोरे-रणजितसिंह निंबाळकर यांना शह दिला आहे.
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