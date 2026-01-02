मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याकडं उदयनराजेंनी फिरवली पाठ ? : साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनालाही मारली दांडी!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज साताऱ्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन केलं. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी संमेलनाकडं पाठ फिरवली.
January 2, 2026
Updated : January 2, 2026 at 11:01 PM IST
सातारा : 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी सातारा दौऱ्यावर होते. मात्र खासदार उदयनराजे भोसले यांनी त्यांच्या दौऱ्याकडं पाठ फिरवली. तसेच साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्याकडंही ते फिरकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीची राजकीय आणि साहित्य वर्तुळात जोरदार सुरू आहे. ते संमेलनाला का हजर राहिले नाहीत, याचं कारण समजू शकलं नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या दौऱ्याकडं फिरवली पाठ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन, पोलीस गृहनिर्माण वसाहतीचं उद्घाटन आणि सातारा जिल्ह्यातील भाजपाच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांचा सत्कार, अशा विविध कार्यक्रमांसाठी सातारा दौऱ्यावर आले होते. सैनिक स्कूलच्या हेलिपॅडवर त्यांचं हेलिकॉप्टरनं आगमन झालं. त्यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार महेश शिंदे, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार डॉ. अतुल भोसले मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित होते. मात्र, उदयनराजे तिथेही उपस्थित नव्हते. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्याकडं पाठ फिरवली.
उदयनराजे फिरकलेले नाहीत संमेलनाकडं : उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजेंच्या उपस्थितीत साताऱ्याचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी आठवडाभरापूर्वीच पदभार स्वीकारला आहे. त्यावेळी दोन्ही राजेंचा दिलखुलास अंदाज पाहायला मिळाला होता. मात्र, संमेलनाला सुरुवात झाल्यापासून उदयनराजे संमेलनाकडं फिरकलेले नाहीत. भाजपाचे नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौऱ्यावर असताना देखील उदयनराजेंनी दांडी मारल्यानं राजकीय आणि साहित्य वर्तुळात त्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा रंगली.
उदयनराजेंच्या नाराजीची जोरदार चर्चा : शिवेंद्रराजे भोसले हे साताऱ्यातील साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष अर्थात सर्वेसर्वा असले तरी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जलमंदीर पॅलेसमध्ये जाऊन उदयनराजेंना संमेलनाचं निमंत्रण दिलं होतं. सातारच्या संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य राहील आणि संमेलन भव्यदिव्य होईल, अशी प्रतिक्रिया देखील उदयनराजेंनी दिली होती. परंतु, त्यांनीच संमेलनाकडं पाठ फिरवल्यानं उदयनराजेंच्या नाराजीची सध्या जोरदार चर्चा आहे.
उदयनराजेंनी छत्रपती शाहू महाराजांची घेतली भेट : उदयनराजे नेमक्या कोणत्या कारणाने उपस्थित राहू शकले नाहीत, ते समजू शकलं नाही. मात्र, ते साताऱ्यातच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वस्पर्शी भाषण केलं, परंतु, उदयनराजेंच्या अनुपस्थितीबद्दल मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत. बुधवारी रात्री उदयनराजे कराडमध्ये होते. तसेच गुरूवारी सायंकाळी कोल्हापूरच्या शाही पॅलेसमध्ये जाऊन उदयनराजेंनी खासदार छत्रपती शाहू महाराज आणि कुटुंबीयांची भेट घेतल्याचे फोटो सोशल मीडियावर आले आहेत. त्यामुळे उदयनराजे कधी, कुठं होते, हे त्यांच्या फोटोंमुळे लपून राहिलेलं नाही.
