विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करू नका! MPSC आंदोलनावरून मंत्री उदय सामंत यांचा विरोधकांना थेट इशारा
पुण्यातील एमपीएससीआंदोलनाचा विरोधक राजकीय स्वार्थासाठी वापर करत असल्याचा आरोप करत मंत्री उदय सामंत यांनी, विद्यार्थ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून आपल्या मागण्या मांडाव्यात असं आवाहन केलंय.
Published : October 9, 2026 at 6:08 PM IST
शिर्डी : मंगेश चिवटे यांनी पुण्यातील निवडणुकीतून स्वतःहून अर्ज मागे घेतला असून, शिवसेना पक्ष जो निर्णय घेईल त्या रणनीतीसोबत राहण्याचे त्यांनी जाहीर केलं आहे. महायुतीमध्ये तिकीटवाटपावरून कोणतीही नाराजी नसून, सर्व घटक पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहेत. शिवसेनेच्या सर्व जागांवर महायुतीचाच विजय होईल, असा विश्वास मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविषयी माध्यमांशी बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, रोहित पवार किंवा इतर नेते या आंदोलनाचं नेतृत्व करत असले, तरी MPSC ची तयारी करणारे विद्यार्थी अत्यंत अभ्यासू आणि कायद्याची जाण असणारे आहेत. हे विद्यार्थी भविष्यात प्रशासनात वर्ग-१ अधिकारी म्हणून रुजू होणार असल्यानं, त्यांना कायद्याची पूर्ण जाण आहे. त्यामुळे त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपल्या मागण्या मांडल्या पाहिजेत.
सरकार विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक असून, मुख्यमंत्र्यांनी न्यायिक समिती (ज्युडिशियल कमिटी) आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, राजकीय नेत्यांनी तरुण विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वतःचं राजकारण करू नये. जेव्हा या तरुणांना आपला वापर केला जात असल्याचे समजेल, तेव्हा हे राजकारण नेत्यांवरच उलटेल, असा इशाराही यावेळी उदय सामंत यांनी विरोधकांना दिला.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांवर तसेच ईव्हीएमच्या (EVM) वादावर जोरदार टीका करताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, विरोधकांकडून सुरू असलेली ही सर्व आंदोलने केवळ स्वतःच्या मतांचा टक्का वाढवण्यासाठी चाललेला राजकीय अट्टहास आहे. ईव्हीएमबाबत दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या विरोधकांना सवाल करत ते म्हणाले की, जर विरोधकांचा ईव्हीएमवर विश्वास नसेल, तर ईव्हीएम प्रणालीद्वारे निवडून आलेल्या त्यांच्या सर्व खासदारांनी आणि आमदारांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामे दिले पाहिजेत. जिथे स्वतः जिंकतात तिथे ईव्हीएम योग्य आणि जिथे पराभव होतो तिथे ईव्हीएम चुकीचे, असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीतील 1200 एकर जमीन खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयांना देण्यात आल्याच्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना उदय सामंत यांनी सांगितले की, ती जागा एमआयडीसीच्या (MIDC) अखत्यारीत येत नाही. ती जागा नेमकी कोणाची आहे आणि कोणाला दिली आहे, याची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय त्यावर अधिकृतपणे बोलणं योग्य ठरणार नाही.
हेही वाचा -
एकनाथ शिंदेंचा आदेश अन् मंगेश चिवटेंची माघार; पुणे शिक्षक मतदारसंघात महायुतीचा तिढा सुटला