"जरांगे पाटलांच्या आरोपांमागे अदृश्य शक्ती; शिंदेंची बदनामी करण्याचा प्रयत्न," उदय सामंत म्हणाले, ‘बोलविता धनी वेगळाच’
मनोज जरांगे पाटील यांनी दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या नेत्यांकडून 500 कोटी रुपये घेऊन ते श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत आपल्याला दिल्याचा आरोप केला होता.
Published : October 21, 2026 at 7:51 PM IST
पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर शिवसेना नेते तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांची नाहक बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर ते चुकीचे आहे. या प्रकरणामागे बोलावता धनी वेगळाच असून, याचा एकनाथ शिंदे यांच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं सामंत यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या नेत्यांकडून 500 कोटी रुपये घेऊन ते श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत आपल्याला दिल्याचा आरोप केला होता. तसेच, या आरोपांबाबत एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दरम्यान, पुण्यात शिक्षक मतदारसंघातील शिवसेनेचे पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप यांच्या प्रचारार्थ आयोजित पत्रकार परिषदेत उदय सामंत यांना याबाबत विचारण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांची नाहक बदनामी करणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं.
'एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न' :
एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांची नाहक बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर ते चुकीचे आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे एखादी अदृश्य शक्ती असेल, तर तेही योग्य नाही. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोललो असून, त्यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. आमच्यात आणि भाजपामध्ये वाद निर्माण करून त्यातून आनंद घेण्याचा कोणाचा प्रयत्न असेल, तर तो यशस्वी होणार नाही, असं सामंतांनी सांगितलं.
जरांगेंचा बोलविता धनी वेगळा :
मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे असलेल्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिप त्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे द्याव्यात, जेणेकरून या प्रकरणाचा तपास होऊ शकेल. त्यांच्याकडे असलेले पुरावे त्यांनी समोर आणावेत किंवा ही माहिती त्यांना कोणी दिली, हे स्पष्ट करावे. ही माहिती देणाऱ्या व्यक्तीबाबतचे पुरावेही आमच्याकडे असून, ते मुख्यमंत्र्यांकडे देणार आहोत. जरांगे पाटील यांच्या माध्यमातून कोणी अशी वक्तव्ये करवून घेत असेल, तर त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे उदय सामंत यांनी म्हटलं.
ज्यांना आरक्षण टिकवता आले नाही. त्यांच्याबद्दल चांगले बोलायचं आणि ज्यांनी आरक्षण दिलं त्यांच्याबद्दल असं बोलायचं हे बरोबर नाही. एकनाथ शिंदे यांना उभा महाराष्ट्र आणि देश ओळखतो. एकनाथ शिंदे आणि डॉ श्रीकांत शिंदे यांचा काडीमात्र संबंध नाही. लवकर योग्य वेळी पुरावे सादर केले जातील.
फडणवीस आणि शिंदे यांच्यात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात वाद निर्माण करून महायुतीत फूट पाडण्याचं स्वप्न काही लोक पाहत आहेत. पण त्यांचे हे स्वप्नं कधीही पूर्ण होणार नाही. एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्र ओळखतो. एखादी गोष्टी घडली की शिंदेंवर टिका केल्याशिवाय काही लोकांचा दिवस जात नाही, त्यांना शांत झोप लागत नाही, असंही उदय सामंत यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगे पाटलांचे आरोप काय? :
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बीडमधील दसरा मेळाव्यातून उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. एकनाथ शिंदेंनी त्यांचा मुलगा श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत 500 कोटी रुपये मला दिल्याची चर्चा भाजपात आहे. त्याबाबत, त्यांनी दसरा मेळाव्यातून उत्तर द्यावं, असे आव्हान जरांगे पाटील यांनी दिले होते.