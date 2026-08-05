नियम सर्वांसाठी समान की मंत्र्यांना सूट? उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या वाहनावरील HSRP नंबर प्लेटवरून नांदेडमध्ये चर्चा
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या नांदेड दौऱ्यादरम्यान ते वापरत असलेल्या वाहनावर HSRP नंबर प्लेट नसल्याचा दावा काही माध्यमांनी केला आहे. यावरून त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : August 5, 2026 at 8:50 PM IST
नांदेड : देशभरात वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य करण्यात आली असून, HSRP नसलेल्या वाहनांवर परिवहन विभागाकडून कारवाई केली जात आहे. राज्यातही HSRP बसविण्याची मोहीम सुरू असून वाहनधारकांना नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.
अशातच राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या नांदेड दौऱ्यादरम्यान ते वापरत असलेल्या वाहनावर HSRP नंबर प्लेट नसल्याचा दावा काही माध्यमांनी केला आहे. दौऱ्यादरम्यान संबंधित वाहनाच्या नंबर प्लेटची पाहणी केल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यानंतर पत्रकारांनी उदय सामंत यांना याबाबत थेट प्रश्न विचारला. त्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं असलं तरी, या प्रकरणाची चर्चा सुरूच आहे. उदय सामंत आज बुधवारी (5 ऑगस्ट) नांदेड दौऱ्यावर आहेत.
राज्यात HSRP नसलेल्या वाहनांवर कारवाई होत असताना नियमांची अंमलबजावणी सर्व वाहनधारकांसाठी समान पद्धतीने केली जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, संबंधित वाहनावर HSRP लागू होण्याबाबतची वस्तुस्थिती आणि प्रशासनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे नेमकं चित्र समोर येईल.
'सुनेत्रा पवारांवरील टीकेतून काँग्रेसचे महिला धोरण उघड' : राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावरील काँग्रेसच्या टीकेवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जोरदार टीका केली. या टीकेतून काँग्रेसचं महिलांविषयीचं धोरण उघड झालं असून, आगामी काळात महिला काँग्रेसला त्यांची जागा दाखवतील, असं सामंतांनी म्हटलय. काँग्रेसनं बोलताना तारतम्य बाळगावं. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी वक्तव्य करताना जबाबदारीने बोलावं, असा सल्लाही त्यांनी काँग्रेसला दिला.
एकनाथ शिंदे चार मंत्र्यांवर नाराज? : मंगळवारी पार पडलेल्या एका स्वतंत्र बैठकीत, उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या 4 मंत्र्यांच्या कामगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली होती. जनतेची कामं न केल्यास आणि पक्षवाढीकडे दुर्लक्ष केल्यास खांदेपालट केला जाईल, असा कडक दम देत त्यांनी काही मंत्र्यांची कानउघाडणी केल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. याविषयावर उदय सामंतांनी प्रतिक्रिया दिली.
सामंत म्हणाले, "काल झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. मी स्वतः त्या बैठकीला उपस्थित होतो. अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा झाली नाही. सुत्रांच्या नावाखाली चुकीची माहिती दिली जात असेल, तर त्याची एसआयटी चौकशी करावी लागेल,".
"मंत्रीपद देणं किंवा काढणं हा अधिकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून, ते दर आठवड्याला मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेतात आणि आवश्यक सूचना देतात", असंही सामंत यांनी सांगितलं. तसंच, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, "त्यांनी काय करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे," एवढीच प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली.
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