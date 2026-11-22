मराठी तरुणाची लॉन्ड्री व्यवसायातून लाखोंची उलाढाल; झोपडपट्टीतील बेरोजगार तरुणांनाही दिला हक्काचा रोजगार
मुंबईतील उदय पवार या तरुणाने स्वतःचा लॉन्ड्री व्यवसाय सुरु करत इतरांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिलीय. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा शेटे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 22, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई : मुंबईत नोकरीच्या शोधात असलेल्या अनेक तरुणांसमोर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषतः झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या मर्यादित संधी मिळालेल्या तरुणांना रोजगार मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, या परिस्थितीवर मात करत काळाचौकी येथील उदय पवार या तरुणाने स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याबरोबरच इतर तरुणांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
उदय पवार यांनी अकरावीपर्यंत शिक्षण घेतलं आहे. मात्र, शिक्षण मर्यादित राहिलं असलं तरी त्यांनी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर पारंपरिक लॉन्ड्री आणि इस्त्री व्यवसायाला आधुनिक व्यावसायिक स्वरूप दिलं. छोट्या स्तरावर सुरू केलेल्या या व्यवसायाचा विस्तार करत त्यांनी लाखोंच्या उलाढालीपर्यंत मजल मारली आहे.
विशेष म्हणजे, स्वतः आर्थिक अडचणींचा सामना केल्यामुळे उदय यांना अशा परिस्थितीतून येणाऱ्या तरुणांच्या अडचणींची जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या व्यवसायाच्या माध्यमातून अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा पुढाकार घेतला आहे. स्वतःच्या पायावर उभं राहत इतरांनाही रोजगार देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
झोपडपट्टीतील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी :
सुरुवातीला उदय पवार यांनी अगदी छोट्या प्रमाणात कपड्यांना इस्त्री करून देण्याच्या सेवेतून व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने ग्राहकांकडून कपडे स्वीकारणं, इस्त्री केल्यानंतर ते घरपोच पोहोचवणं, अशी सेवा सुरू केली. ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढू लागल्यानंतर त्यांनी व्यवसायाचा विस्तार केला. लॉन्ड्री, ड्राय क्लीनिंग, स्टीम प्रेस, शू क्लीनिंग, सोफा आणि पडदे स्वच्छ करण्यासारख्या विविध सेवा सुरू केल्या. त्यामुळे ग्राहकांना कपडे आणि इतर वस्तूंच्या स्वच्छतेसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज राहिली नाही. अशा प्रकारे एका छोट्या इस्त्री सेवेचे रूपांतर आधुनिक व्यावसायिक लॉन्ड्री सेवेत झाले.
उदय यांच्या व्यवसायाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या माध्यमातून झोपडपट्टीतील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांना प्रशिक्षण देऊन कामाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होत आहे. स्वतःचा व्यवसाय वाढवतानाच इतर तरुणांच्याही हाताला काम देण्याचं उद्दिष्ट उदय यांनी आपल्या व्यावसायिक प्रवासातून साध्य केलं आहे.
इस्त्री आणि लॉन्ड्री व्यवसायाला आधुनिक ग्राहकसेवेची जोड :
सध्या 'आयर्न फील'च्या कॉटन ग्रीन, शिवडी आणि चिंचपोकळी परिसरात शाखा कार्यरत आहेत. पारंपरिक इस्त्री आणि लॉन्ड्री व्यवसायाला आधुनिक ग्राहकसेवेची जोड देत उदय यांनी व्यवसायाचा विस्तार केला आहे. मोठे शिक्षण, भांडवल किंवा व्यावसायिक पार्श्वभूमी नसतानाही ग्राहकांच्या गरजा ओळखून यशस्वी व्यवसाय उभारता येतो, हे त्यांनी आपल्या कामातून दाखवून दिलं आहे.
मुंबईत अनेक तरुण रोजगाराच्या शोधात असताना उदय पवार स्वतःचा व्यवसाय उभारून इतर तरुणांसाठीही रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहेत. विशेषतः झोपडपट्टीतील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना व्यावसायिक व्यवस्थेशी जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड दिल्यास स्वतःची प्रगती साधण्यासोबतच इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देता येतो, हे उदय यांच्या प्रवासातून दिसून येतं.