ETV Bharat / state

मनपाकडून आठवडी बाजार बंद करण्याचा डाव; उबाठानं केलं जोरदार आंदोलन

छत्रपती संभाजी नगरातील आठवडी बाजार बंद करण्याचा डाव आखल्याचा आरोप उबाठा नेते अंबादास दानवे यांनी केला. त्यामुळे अंबादास दानवे यांनी पीर बाजार परिसरात आंदोंलन केलं.

आंदोलक
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 11:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील आठवडी बाजार भरत असलेल्या पीर बाजारच्या जागेवरून उबाठा पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे. बाजाराची जागा महानगर पालिका व्यावसायिकांच्या घशात घालत असल्याचा आरोप करत माजी आमदार अंबादास दानवे यांनी "बाजाराकडे चला" अशी हाक देत आंदोलनाला सुरुवात केली. शहरात तीन ठिकाणी बाजार भरवले जात असून त्यामाध्यमातून गोरगरीब व्यावसायिकांना काम मिळते. भाजपाचे नगरसेवक आणि स्थानिक नेते मुद्दाम पैशांसाठी त्यांच्या पोटावर पाय मारत असून आम्ही ते होऊ देणार नाही, अशी भूमिका दानवे यांनी जाहीर केली. शहानुर मियां दर्गा परिसरात पालिकेतील सत्ताधारी विरोधात घोषणाबाजी करून भाजी विक्रेत्यांशी संवाद साधून अडचणी त्यांनी जाणून घेतल्या. लवकरच मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा यावेळी दानवे यांच्याकडून देण्यात आला.

आठवडी बाजारासाठी आंदोलन : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेनं शहरातील पारंपरिक आठवडी बाजार बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात उबाठा पक्षाच्या वतीनं 27 एप्रिल रोजी शहानुरवाडी येथील सोमवार बाजारात जोरदार जनआंदोलन करण्यात आलं. पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडलं. चला… चला… बाजाराला चला…या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. हातात पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विविध फलक, बॅनर घेत आंदोलकांनी महानगरपालिकेच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला. यावेळी “गरीबांचा हक्क हिरावू देणार नाही”, “बाजार बंद करू देणार नाही”, “बिल्डरशाहीचा धिक्कार असो” अशा घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. आठवडी बाजार बंद करून संबंधित भूखंड खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. “हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान विक्रेत्यावर अन्याय करणारा आहे. भाजपाच्या सत्तेखालील मनपा प्रशासन बिल्डरांना फायदा पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप उबाठा नेते अंबादास दानवे यांनी यावेळी केला.

आठवडी बाजार सुरू ठेवा : आंदोलनादरम्यान शिवसेना नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी भाजीपाला विक्रेते व छोट्या व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला. अनेक विक्रेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. काही भाजी विक्रेत्यांनी मनपाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “आमचा उदरनिर्वाह या बाजारावर चालतो. बाजार बंद झाला तर आम्ही जगायचे कसे?” असा प्रश्न उपस्थित केला. उबाठा तर्फे “गरिबांचा रोजगार वाचवा, आठवडी बाजार सुरू ठेवा”, “जनतेच्या रोजगारावर गदा आणू नका” अशा मागण्या जोरदारपणे मांडल्या. तसेच “मनपाचा धिक्कार असो”, “बिल्डरांच्या घशात भूखंड घालू नका” अशा जोरदार घोषणा दिल्या. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता असून सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक हा बाजार बंद करण्यासाठी हुकुमशाही पद्धतीने धोरण आखत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे हजारो लहान विक्रेत्यांचा रोजगार आणि उदरनिर्वाह धोक्यात आला असून या जुलूमशाही विरोधात आगामी काळात निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचा इशारा अंबादास दानवे यांनी यावेळी दिला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात उबाठाचे स्थानिक नेते कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली.

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.