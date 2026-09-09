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धनुष्यबाणाच्या निर्णयावर तातडीनं सुनावणी घ्या; संजय राऊत यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल

खासदार संजय राऊत यांनी 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

Sanjay Raut
संजय राऊत (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 3:49 PM IST

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नागपूर : शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरून उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटासह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. धनुष्यबाण हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं पारंपरिक चिन्ह असून, ते कारस्थान करून निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून हिरावून घेण्यात आल्याचा आरोप राऊत यांनी केलाय. ते आज नागपूर येथे बोलत होते.

उद्धव ठाकरे यांची भूमिका शंभर टक्के योग्य : धनुष्यबाणाच्या प्रकरणात तातडीनं निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. शिवसेनेचे वकील केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करत, दररोज सुनावणी घेऊन हा विषय निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावं, असं राऊत म्हणाले. जेव्हा एखाद्या चोरीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून मुद्देमाल जप्त केला जातो. त्याच प्रमाणं धनुष्यबाण हे चिन्हही निर्णय होईपर्यंत ज्यांच्याकडं आहे, त्यांच्या हातात ठेवू नये, अशी आमची भूमिका असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांची भूमिका शंभर टक्के योग्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)



अमृता फडणवीसांच्या भूमिकेचं स्वागत : मुस्लीम महिलांना गरब्यात सहभागी होऊ द्यावं, या अमृता फडणवीस यांच्या भूमिकेचं संजय राऊत यांनी स्वागत केलं. मात्र, ही भूमिका त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारमधील संबंधित नेत्यांपर्यंत पोहोचवावी, असा टोला लगावला. नवरात्रीतील दांडिया आणि गरबा हा लोकसहभागाचा उत्सव असल्याचं सांगत, महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात मुस्लीम समाजाचंही मोठं योगदान असल्याचं राऊत म्हणाले. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांचा दाखला त्यांनी दिलाय. भारताबाहेरील मुस्लीम नेत्यांशी पंतप्रधान संवाद साधतात, त्यांना ‘माय ब्रदर’ म्हणतात, मग भारतातील मुस्लिमांकडं शत्रू म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं का?, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केलाय.


राहुल नार्वेकरांवर टीका : पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलेल्या वक्तव्यावर राऊत यांनी टीका केली. पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत नार्वेकरांनी अशा प्रकारची भाषा करणं योग्य नसल्याचं ते म्हणाले.



उत्तराखंडमधील कथित शुद्धीकरण प्रकरणावर प्रतिक्रिया : उत्तराखंडमधील कथित शुद्धीकरणाच्या प्रकरणात सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल झाल्याचं सांगत, या कारवाईचे संजय राऊत यांनी स्वागत केलं.



राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणावर भाष्य : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चेवर बोलताना राऊत यांनी रोहित पवार यांच्या भूमिकेचे समर्थन केलं. अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपासोबत असल्यानं ही भूमिका राजकीय मजबुरीतून घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा शरद पवारांचा पक्ष असल्याचा दावा करत, शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांचीच असल्याचंही राऊत म्हणाले. पक्षांचे विलीनीकरण एकतर्फी होत नसते आणि शरद पवार भाजपासोबत जाणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.



प्यारे खान यांच्या अबू सालेम भेटीवरून सरकारला सवाल : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी अबू सालेमची कारागृहात भेट घेतल्याच्या मुद्द्यावरूनही राऊत यांनी सरकारला घेरलं. प्यारे खान यांची नियुक्ती राज्य सरकारनेच केली असल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाच्या नेत्यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपीची कारागृहात जाऊन भेट घेणं आणि त्याच्या सुटकेबाबत वक्तव्य करणं हा गंभीर विषय असल्याचं राऊत म्हणाले.



मनोज जरांगे यांच्या भेटी बंद करण्यावरून सरकारवर टीका : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरूनही संजय राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला. जरांगे यांचा संघर्ष आता सरकारसाठी अडचणीचा ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जरांगे यांची प्रकृती खालावल्याचं सांगत, सरकारच्या प्रमुखांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मार्ग काढावा, असंही राऊत म्हणाले.


उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या पुरस्कारावर उपरोधिक टीका : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लंडनमध्ये मिळणाऱ्या पुरस्कारावरही राऊत यांनी उपरोधिक भाष्य केलं. भवानी तलवार घेऊन लंडनला जावं, असं आव्हान देत त्यांनी या पुरस्काराच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांची खिल्ली उडवली.



कर्नाटकातील ईडी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह : कर्नाटकातील काँग्रेस मंत्र्यावरील ईडीच्या कारवाईवर बोलताना राऊत यांनी महाराष्ट्रातील कथित घोटाळ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रात तसेच राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित कथित गैरव्यवहारांच्या वेळी ईडी कुठे होती, असा सवाल त्यांनी केला. काँग्रेस तसेच विरोधकांच्या नेत्यांच्या घरापर्यंत ईडी पोहोचते, मात्र सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वेगळी भूमिका घेतली जाते, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.


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TAGGED:

संजय राऊत
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