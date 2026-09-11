मोहन भागवत यांचं सामाजिक कार्य खूप मोठं, त्यांनी शेतकऱ्यांची अवस्था पाहावी; संजय राऊतांच्या वक्तव्यानं आश्चर्याचा धक्का
संजय राऊत यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं सामाजिक कार्य मोठं असल्याचं सांगितलं.
Published : September 11, 2026 at 1:39 PM IST
नांदेड : परम पूज्य मोहन भागवत यांनी संघाच्या माध्यमातून खूप मोठं काम केलं आहे. मोहन भागवत यांनी मराठवाड्यात येऊन शेतकऱ्यांची अवस्था पहावी. ते कर्मावर आणि धर्मावर बोलतात, पण मराठवाड्यात या आणि शेतकऱ्यांची अवस्था पाहा असं म्हणत संजय राऊत यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे उपस्थितांना चांगलाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
'मोहन भागवत यांचं सामाजिक कार्य खूप मोठं' : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वाढदिवसानिमित्त उबाठा नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी त्यांना उपरोधिक टोला लगावला आहे. पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "मोहन भागवत यांनी मराठवाड्यात जाऊन तिथली दुष्काळी परिस्थिती स्वतःच्या नजरेखालून घालायला हवी. देश आणि महाराष्ट्रावर लादलेले 'बोगस सरकार' हटवण्यासाठी मोहन भागवतांनी प्रायश्चित्त घेऊन प्रयत्न करायला हवेत. तरच खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र आणि देश मोकळा श्वास घेऊ शकेल, असा निशाणाही त्यांनी साधला. दरम्यान, संघातर्फे चालणाऱ्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख करत संजय राऊत यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देखील दिल्या.
ठेकेदारांची यादी सरकारनं जाहीर करावी : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रेंगाळलेल्या कामावर आणि दुरावस्थेवर थेट नाराजी व्यक्त करत लाज वाटते असं विधान केलं. यावर आता उबाठा नेते संजय राऊत यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. महामार्गाचं काम रखडण्यामागे ठेकेदारशाही कारणीभूत आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. हे ठेकेदार तुमच्याच पक्षातील नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे नातेवाईक आहेत का? या ठेकेदारांची यादी सरकारनं जाहीर करावी, अशी मागणी करत संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती टीका केली.
उसनवारी तत्त्वावर अधिकारी आणले : मंत्रालयातील प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याच्या निर्णयावर आता राजकीय प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. याविषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "मंत्रालयात काम करण्यासाठी अनेकदा विविध विभागांतून उसनवारी तत्त्वावर अधिकारी आणले जातात. मंत्र्यांना आपल्या आवडीचे अधिकारी सोबत हवे असतात, म्हणूनच ही सोय केली जाते. मात्र, आता ही पद्धत थांबवण्यात आली असून अशा अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत." आगामी आंदोलनाच्या नियोजनासाठी खासदार संजय राऊत हे नांदेड दौऱ्यावर आले असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
92 लाख बोगस लाभार्थ्यांना वाटले पैसे : महाराष्ट्र शासनाच्या विविध मोफत योजनांवरून विरोधकांनी आता सरकारला धारेवर धरलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं ओढलेल्या ताशेऱ्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी थेट महायुती सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. 92 लाख बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीची थेट लूट सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. "92 लाख बोगस लाभार्थ्यांना जर पैसे वाटले असतील, तर ही योजना म्हणजे सरकारी तिजोरीची लूट आहे, असं जनतेच्या प्रतिनिधीला वाटत नाही का? त्यात 32 लाख पुरुष आहेत, त्यात सरकारी कर्मचारी आहेत. मग किती मोठा फ्रॉड आहे ! अशा फ्रॉड योजना चालवायच्या का? त्यांना गरज आहे, त्यांना तुम्ही द्यायला पाहिजे. तुम्ही त्यापेक्षा त्यांना, त्यांचे जीवनमान काही उंचावत नाही, त्यांना नोकऱ्या का देत नाही? त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या का देत नाही? तुम्ही बेरोजगार निर्माण केले, तुम्ही गरीब निर्माण केले आणि त्यांचे शोषण तुम्ही अशा प्रकारे करता," असे सवाल यावेळी संजय राऊत यांनी विचारले. दरम्यान, या योजनेमधील कथित अनियमितता आणि बोगस लाभार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून विरोधक येत्या काळात अधिक आक्रमक होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
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