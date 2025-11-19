'काँग्रेसला अहंकार चढलाय, यापुढं आघाडी होणार नाही': उबाठा आमदार सिद्धार्थ खरात यांचा महाविकास आघाडीला घरचा आहेर
उबाठा आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी काँग्रेसला अहंकार चढला असून यापुढं काँग्रेसशी कोणतीही आघाडी करण्यात येणार नाही. काँग्रेसनं आमचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला.
Published : November 19, 2025 at 6:21 PM IST
बुलढाणा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यानं राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यातच आता महाविकास आघाडीत कलगीतुरा रंगला आहे. उबाठा आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला असून, यापुढं काँग्रेससोबत कोणतीही आघाडी होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मेहकर मतदारसंघातील ही घटना महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी काँग्रेसला 'अहंकार चढला आहे' असा थेट आरोप करत, त्यांनी उबाठा स्वतंत्र लढणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकारणात संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.
काँग्रेसनं आमचा विश्वासघात केला : आमदार सिद्धार्थ खरात हे 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मेहकर मतदारसंघातून शिवसेना (उबाठा) च्या तिकिटावर निवडून आले. त्यांनी पक्षातीलच माजी आमदार संजय रायमुलकर यांचा पराभव करून विजय मिळवला होता. निवडणुकीवेळी मविआतर्फे उमेदवारी जाहीर झाली असली, तरी आता सिद्धार्थ खरात यांचा काँग्रेसविरोधी एल्गार हा उबाठाच्या रणनीतीचा भाग असल्याचं दिसते. आमदार खरात म्हणाले, "काँग्रेसचा अहंकार आणि मविआतील वर्चस्वाची स्पर्धा आम्हाला पराभूत करुन बसली आहे. यापुढं स्वतंत्रपणे लढू, आघाडीचा विचारच नाही." उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा गौरव करत, आमदार खरात यांनी मविआतील जागावाटपातील अन्यायाचा उल्लेख केला. "आम्ही आघाडी धर्म पाळला, पण काँग्रेसनं आमचा विश्वासघात केला," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
ग्रामीण भागात शिवसेना उबाठाचा प्रभाव : बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शिवसेना उबाठाचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे आमदार सिद्धार्थ खरात यांचं हे पाऊल उबाठाला मजबुती देईल, असं जाणकारांचं मत आहे. मात्र, मविआचे नेते शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनं परिस्थिती सुधारेल की, संघर्ष तीव्र होईल, हे येणारे दिवस सांगतील. एकूणच, ही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वळणाची सुरुवात मानली जात आहे.
