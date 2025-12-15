सुनेच्या हाती भाजपाचा झेंडा: निष्ठावान शिवसैनिकाचं मातोश्रीशी इमान, विनोद घोसाळकर भावुक होत म्हणाले, 'पक्षाचं काम करत राहणार'
तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यामुळे निष्ठावान शिवसैनिक विनोद घोसाळकर यांना मोठा धक्का बसला. यावेळी त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना भावुक प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : December 15, 2025 at 9:01 PM IST
मुंबई : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निष्ठावान शिवसैनिक म्हणून विनोद घोसाळकर यांचं नाव घेतलं जाते. मात्र मुलगा अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येनंतर त्यांना जबर धक्का बसला. त्यातच आता त्यांच्या सूनबाई तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे निष्ठावान शिवसैनिकाच्या घरातच उभी फूट पडली. याबाबत ईटीव्ही भारतनं कट्टर शिवसैनिक असलेल्या विनोद घोसाळकर यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भावुक होत प्रतिक्रिया दिली. "माझा नाईलाज झाला, असून मी माझा निर्णय सुनेवर लादू शकत नाही. त्यामुळे कर्तव्य पार पाडत मी माझा पक्ष वाढवण्याचं काम करत राहणार. त्यासाठी मी वार्ड नंबर सातमधून काम सुरू केलं आहे," असं यावेळी ते म्हणाले.
विनोद घोसाळकर यांची ईटीव्ही भारतला भावुक प्रतिक्रिया : सून तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपा आमदार अमित साटम यांच्या नेतृत्वात भाजपामध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला. यावेळी त्यांनी दिवंगत अभिषेक घोसाळकर यांना न्याय मिळण्यासाठी आणि नागरिकांची कामं करण्यासाठी भाजपात प्रवेश केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निष्ठावान शिवसैनिक विनोद घोसाळकर यांना त्यांच्या सुनेच्या भाजपा प्रवेशाबाबत ईटीव्ही भारतनं प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी विनोद घोसाळकर यांनी अत्यंत भावुक होत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "अभिजित असता, तर ही वेळच आली नसती. आता माझा निर्णय मी सुनेवर लादू शकत नाही. तिचा निर्णय घेण्याचा तिला अधिकार आहे. मला तिनं रात्री भाजपा प्रवेशाची माहिती दिली. त्यामुळे मी ही माहिती तत्काळ उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना ही माहिती सांगितली. आमचं किचन एकच राहणार आहे, आमचं नातं तेच राहणार आहे. मात्र माझा नाईलाज झाला आहे. माझ्यातील निष्ठावान शिवसैनिक जागा आहे. त्याचं इमान मातोश्रीशी आहे. त्यामुळे मी माझा पक्ष वाढवण्यासाठी काम करणार आहे. मी वार्ड नंबर सातमधून काम सुरू केलं आहे. मी माझं कर्तव्य पार पाडणार आहे," असं ते भावुक होत म्हणाले.
तेजस्वी घोसाळकर यांचा भाजपात प्रवेश : मुंबई महापालिकेची निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. मात्र त्या अगोदरच उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मातोश्रीचे निष्ठावान शिवसैनिक विनोद घोसाळकर यांच्या सुनेनं उबाठा पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपा प्रवेश केला आहे. त्यामुळे राज्यभर मोठी खळबळ उडाली. मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम आणि प्रवीण दरेकर यांच्या उपस्थितीत तेजस्वी घोसाळकर यांचा भाजपा पक्ष प्रवेश झाला आहे. यावेळी तेजस्वी घोसाळकर यांनी यावेळी सोशल माध्यमांवर पोस्ट शेयर करत प्रवेशाची माहिती दिली. "नाती बदलू शकतात, पण ऋणानुबंध नाहीत, वेदनेतून घेतलेला निर्णयही प्रामाणिकतेशी तडजोड करत नाही," अशी पोस्ट त्यांनी यावेळी केली.
