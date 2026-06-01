विधान परिषद निवडणूक 2026 : घोडेबाजार होणार म्हणत उबाठाची निवडणुकीतून माघार
नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. निवडणुकीत घोडेबाजार होणार असं कारण देत उबाठा पक्षानं निवडणुकीतून माघार घेतली आहे.
Published : June 1, 2026 at 10:46 PM IST
नाशिक : विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीची जागा शिवसेनेला सुटली असून महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दुसरीकडं महाविकास आघाडीमध्ये नाशिकची जागा उबाठा गटाला सुटली होती. उबाठाकडून निफाड तालुक्याचे माजी आमदार अनिल कदम यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र आता या निवडणुकीत उबाठानं माघार घेतल्याचं स्पष्ट झालं. शेवटच्या दिवसापर्यंत कदम यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. महाविकास आघाडीकडून कोणाचाही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही.
विधान परिषद निवडणुकीमध्ये मोठा ट्विस्ट : नाशिक येथे होते असलेल्या विधान परिषद निवडणुकीमध्ये मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. महायुतीची जागा शिवसेनेला सुटली असून महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दुसरीकडं महाविकास आघाडीमध्ये नाशिकची जागा उबाठा पक्षाला सुटली. मात्र त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नसल्यानं ही निवडणूक महायुतीच्या उमेदवाराला सोपी झाली असली, तरी महायुतीमध्ये बंडखोरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भुजबळ समर्थक निवृत्ती बोडके आणि भाजपाचे पदाधिकारी गणेश गीते यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे महायुतीत बंडखोरी होण्याची चिन्ह असून 4 जूनपर्यँत महायुतीला बंड शमवण्यात यश येते का याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
मला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा : "मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्र सरचिटणीस आहे, आमच्या नेत्या सुनेत्रा पवार आणि इतर प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. महायुतीमध्ये आम्हाला कोणी विचारात घेत नाही. त्यामुळे आम्ही आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. छगन भुजबळ आणि इतर नेत्यांसोबत आम्ही चर्चा केली होती. विनंती केली होती, आज अर्ज दाखल केला आहे. आमचे राष्ट्रवादीचे 107 नगरसेवक आहेत, अनुमोदक आणि सूचक त्यातले आहेत," निवृत्ती बोडखे यांनी सांगितलं.
विद्यमान आमदार लोकांच्या सुख दुःखात दिसले नाहीत : "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यासाठी आज उमेदवारी अर्ज भरला आहे. उद्या रणनीती कळेल. माझी कोणासोबत चर्चा झालेली नाही, मी कोणाचा पाठिंबा घेतला नाही. महायुतीकडून त्यांनी अर्ज दाखल केला आहे. सगळी रणनीती सांगू शकत नाही. मतदार संघाची रणनीती माहिती आहे. ज्याच्याकडं बहुमत नाही, तोच या मतदार संघात निवडून आला आहे. सगळ्यांच्या भेटीगाठी घेणार आहे. माझ्याबाजूनं त्यांना वळवण्याचा प्रयत्न करेल. भाजपाचा उमेदवार नाही, शिवसेनेचा उमेदवार असल्यानं मला लागू होत नाही. मी राजकारणात सक्रिय असल्यानं सगळ्यांशी संबंध आहे. 10 जणांनी सूचक अनुमोदक म्हणून सह्या दिल्या आहेत. माझ्यासमोर मला फक्त शिवसेना दिसत आहे. भेटीगाठी घेईल, मतदारांची भूमिका समजून घेईल. या मतदार संघात बहुमतावाले क्वचित निवडून आले आहे, असा ह्या मतदार संघाचा अनुभव आहे. विद्यमान आमदार लोकांच्या सुख दुःखात दिसले नाहीत. त्यांनी स्वतःचा विकास केला असे दिसते आहे. शेवटपर्यंत या निवडणुकीत टिकेल. बिनविरोध निवडणूक होणं घातक म्हणून मी फॉर्म भरला आहे. मी नगरसेवकांमध्ये जाणार, तो कुठल्याही पक्षाचा असेल, तरी माझी भूमिका सांगणार. शेतकरी पुत्र असून शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढणार," असं अपक्ष उमेदवार गोकूळ गीते यांनी सांगितलं.
निवडणुकीत रंगत येणार : "ही जागा महाविकास आघाडीमधील शिवसेनेकडं होती. मात्र या निवडणुकीत होणाऱ्या घोडेबाजारामुळे ही जागा न लढवण्याचा निर्णय मविआनं घेतला आहे," अशी माहिती उबाठाचे संपर्कप्रमुख रवींद्र मिर्लेकर यांनी दिली. मात्र आताचे महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे हे त्यावेळच्या शिवसेनेकडून लढले होते. निवडूनही आले होते. या प्रश्नावर मात्र त्यांनी मौन पाळलं. तर मालेगावमधील केवळ 35 नगरसेवक असलेल्या इस्लाम पार्टीनं ही निवडणूक बिनविरोध होऊ नये, असं सांगत उमेदवार दिला असून या निवडणुकीत रंगत येणार आहे.
