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दुष्काळ दौरे काजू बदाम खाण्यासाठी आहेत का? उद्धव ठाकरेंचा सवाल : केली विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीनं चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावावं, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. शेतकरी गंभीर संकटात आहे, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

Uddhav Thackeray Demands Session
उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 3:18 PM IST

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मुंबई : "राज्यात शेतकरी गंभीर संकटात असताना सरकारकडून केवळ घोषणा आणि दौरे सुरू आहेत. आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही, कर्जमुक्ती करू, दोन दिवसांत दुष्काळ जाहीर करू, अशा घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. सत्ताधाऱ्यांचे दुष्काळाचे हे दौरे काजू-बदाम खाण्यासाठी आहेत का?" असा संतप्त सवाल उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीनं चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावावं, अशी मागणी त्यांनी केली.

Uddhav Thackeray Demands Session
उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)

मराठवाड्यात मोठं नुकसान : "गेल्या वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मराठवाड्यात मोठं नुकसान झालं. सरकारनं ३१ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यातील प्रत्यक्ष किती मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली, याचा हिशोब सरकारनं द्यावा," असंही ठाकरे म्हणाले. "यंदा पावसाअभावी खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी पिकं करपली असून दुबार-तिबार पेरणीचं संकट निर्माण झालं आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. अशा परिस्थितीत पंचनाम्यांसाठी ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाट का पाहिली जात आहे," असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत हवी : शेतकऱ्याला तातडीनं मदत हवी आणखी दोन-तीन दिवसांच्या घोषणांची गरज नाही,’ असं ते म्हणाले. तसेच सरकारनं दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, असंही त्यांनी म्हटलं. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित करताना सरकारनं जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला. किती रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली. याची जिल्हानिहाय आणि गाव निहाय माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी केली. "पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचा दावा करताना नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळत नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगत सरकारवर टीका केली. पीकविमा, नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफीबाबत सरकारनं स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी," असं त्यांनी सांगितलं.

तातडीनं विशेष अधिवेशन बोलावावं : दुष्काळाच्या प्रश्नावर किमान दोन ते तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन तातडीनं बोलावावं, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. तसेच या अधिवेशनात सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावेत, असं ते म्हणाले. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या तीन महसूल विभागांत तातडीनं मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्याची मागणी त्यांनी केली. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यांमध्ये ठाण मांडून दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी घ्यावी, असंही ठाकरे यांनी सांगितलं. दुष्काळ कोणत्या पक्षाचा नसतो. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

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TAGGED:

SPECIAL ASSEMBLY SESSION
UBT CHIEF UDDHAV THACKERAY
उद्धव ठाकरे
विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन
UDDHAV THACKERAY DEMANDS SESSION

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