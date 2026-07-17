ETV Bharat / state

स्मार्ट क्लासच्या गप्पा मात्र राज्यातील 3 हजार 201 शाळा अंधारात! 'यू डायस' अहवालातून महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव उघड

'यू डायस 2025-26' अहवालानुसार महाराष्ट्रात 1 लाख 8 हजार शाळा असूनही 3 हजार 201 शाळांमध्ये वीज नाही, तर 10 हजार 938 शाळांमध्ये वीजजोडणी कार्यरत नाही.

U DISE REPORT 2025 26
'यू डायस' अहवाल (Education Ministery FB)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यात डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर दिला जात असला, तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील हजारो शाळा अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या यू डायस 2025-26 अहवालावर आधारित माहितीनुसार राज्यातील अनेक शाळांमध्ये वीज, इंटरनेट, कार्यरत संगणक, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा आणि स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख आठ हजार 139 शाळा, 2 कोटी 16 लाख 32 हजार 669 विद्यार्थी आणि 7 लाख 50 हजार 272 शिक्षक आहेत. सरासरी एका शाळेत 200 विद्यार्थी आणि सात शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, या मोठ्या शिक्षण व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांमध्ये अजूनही मोठ्या त्रुटी असल्याचं स्पष्ट होतं.

3 हजार 201 शाळा अजूनही अंधारात : राज्यातील 3 हजार 201 शाळांमध्ये अद्याप वीजजोडणीच नाही. तर 10 हजार 938 शाळांमध्ये वीजजोडणी असूनही ती कार्यरत नाही. म्हणजेच हजारो विद्यार्थी नियमित वीजपुरवठ्याशिवाय शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत संगणक शिक्षण, स्मार्ट क्लास किंवा डिजिटल साधनांचा वापर करणं कसं शक्य आहे, असा प्रश्न पडतो.

प्रतिक्रिया देताना विजय कोंबे (ETV Bharat Reporter)

23 हजार 855 शाळांमध्ये इंटरनेटच नाही : डिजिटल शिक्षणाचा पाया असलेली इंटरनेट सुविधा राज्यातील 23 हजार 855 शाळांमध्ये उपलब्ध नाही. तसंच 90 हजार 419 शाळांमध्ये संगणक सुविधा असली तरी केवळ 84,530 शाळांमध्येच कार्यरत (चालु अवस्थेतील) संगणक आहेत. म्हणजेच 23 हजार 609 शाळांमध्ये कार्यक्षम संगणक नाहीत. ऑनलाईन शिक्षण, ई-कंटेंट आणि डिजिटल अभ्यासक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ही मोठी अडचण असल्याचं अहवालातून स्पष्ट होतं.

एकशिक्षकी शाळांचं वाढतं वास्तव : यू डायस अहवालानुसार, राज्यात 9 हजार 269 एकशिक्षकी शाळा आहेत. त्यामध्ये 1 लाख 79 हजार 104 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. म्हणजे एका शिक्षकावर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत यामुळं प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही अपुऱ्या सुविधा : राज्यातील 32 हजार 228 शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाहीत. तर, 16 हजार 341 शाळांमध्ये रेलिंगसह रॅम्पची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळं समावेशक शिक्षणाच्या उद्दिष्टासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.

स्वच्छतागृह आहेत पण वापरण्यायोग्य नाहीत : स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था बहुतेक शाळांमध्ये असली तरी 2 हजार 19 मुलींची आणि 3 हजार 280 मुलांची स्वच्छतागृहं वापरण्यायोग्य नाहीत. पाण्याचा अभाव, देखभालीचा अभाव आणि दुरुस्ती रखडल्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

खेळाचे मैदान आणि ग्रंथालयांचाही अभाव : राज्यातील 3 हजार 932 शाळांमध्ये खेळाचं मैदान नाही. तर 1 हजार 99 शाळांमध्ये ग्रंथालय किंवा पुस्तक बँक उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे केवळ 13 हजार 550 शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालय असून 94 हजार 589 शाळा या सुविधेपासून वंचित आहेत.

राज्यात शिक्षणाची विदारक परिस्थिती : "राज्यातील बहुतांश प्राथमिक शाळांमध्ये खेळासाठी पुरेसे मैदान उपलब्ध नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी आवश्यक आसनपट्ट्या आणि बेंच यांचाही अभाव आहे. अध्यापनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी शाळांमध्ये त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाही. तसंच, शाळा परिसर, वर्गखोल्या आणि शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही प्राथमिक शाळांमध्ये स्वतंत्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. ग्रामपंचायतींकडूनही यासाठी अपवाद वगळता कोणतंही सहकार्य मिळत नसल्यानं अनेक ठिकाणी शिक्षकांनाच विद्यार्थ्यांच्या मदतीनं स्वच्छतागृहे साफ करावी लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 75 टक्क्यांहून अधिक प्राथमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नसल्यानं शिक्षकांनाच मुख्याध्यापकाची जबाबदारी सांभाळत स्वतःच्या वर्गाचं अध्यापनही करावं लागतं. नवीन संचमान्यता धोरणामुळं विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्यास प्राथमिक स्तरावर एका शिक्षकाला तीन वर्गांचं अध्यापन करावं लागत. उच्च प्राथमिक स्तरावर इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत सर्व विषय शिकवण्यासाठी केवळ एकच शिक्षक असल्याची विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे," अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली.

प्रशासनाकडून काम सुरू : "अहवालातील काही बाबी दिलासादायक आहेत. सर्व 1 लाखाहून जास्त शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसंच 1 लाख 7 हजार हून जास्त शाळांमध्ये हात धुण्याची व्यवस्था असून 1 लाख 2 हजार हून जास्त शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी केली जाते. इतर बाबींवर प्रशासनाकडून काम सुरू असून लवकरात लवकर त्रुटी दूर करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे," असं विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी सांगितलं.

डिजिटल शिक्षणाचा दावा आणि वास्तव : स्मार्ट शिक्षण, एआय, कोडिंग आणि डिजिटल वर्गखोल्यांवर भर दिला जात आहे. मात्र, हजारो शाळांमध्ये अजूनही वीज, इंटरनेट आणि कार्यरत संगणकांचा अभाव आहे. याकडे लक्ष वेधत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी सांगितलं, "त्यामुळं शहर आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी केवळ योजना जाहीर करून चालणार नाही. तर पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देणे आवश्यक आहे."

हेही वाचा :

  1. कोथिंबीर जुडी 280 रुपये, फळांपेक्षा भाज्या महाग, नाशकात महागाईचा हाहाकार
  2. केंद्रीय मंत्रिपदासाठी पार्थ पवारांचे नाव पुढे; राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्याने लिहिलेल्या पत्रातून जोरदार लॉबिंग
  3. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजाला भगदाड; दगड निखळले

TAGGED:

EDUCATION MAHARASHTRA
U DISE REPORT
यू डायस
महाराष्ट्रातील डिजिटल शिक्षण
U DISE REPORT 2025 26

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.