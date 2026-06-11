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पैशांच्या वादातून दोन तरुणांची हत्या, नागपूर पोलिसांनी आरोपींना केली अटक

अवघ्या 24 तासात तीन हत्येच्या घटनांनी नागपूर हादरलं आहे. पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली.

two murder in nagpur
हत्या झालेल्या घटनास्थळी तपास करताना नागपूर पोलीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 2:47 PM IST

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नागपूर - उपराजधानी नागपुरात गुन्हेगारीचा रक्तरंजित चेहरा पुन्हा समोर आला. अवघ्या 24 तासात तीन हत्येच्या घटनांनी नागपूर हादरलं आहे. बुधवारी रात्री नागपूरच्या सक्करदरा परिसरात भर बाजारपेठेतच दोन तरुणांना दगडानं ठेचून निर्घृणपणे मारण्यात आलं. पैशांच्या व्यवहारातून निर्माण झालेला हा वाद इतका टोकाला गेला की, चारजणांनी मिळून दोघांच्या डोक्यावर मोठमोठे दगड घालून त्यांचा जागीच खात्मा केला. या दुहेरी हत्याकांडामुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून, पोलीस यंत्रणेतही खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील तीन आरोपींना घटनेच्या काहीच तासात अटक केली.

आरोपींना केली अटक - मृतांमध्ये सोमवारी क्वार्टर येथील आदित्य ऊर्फ सोनू गजानन भोंडवे आणि बजरंगनगर येथील आदित्य राऊलकर या दोघांचा समावेश आहे. दुहेरी हत्या प्रकरणात वैभव उर्फ दादू डोंगरे, वेदांत उर्फ डब्बा अजय डबीर आणि अभिषेक उर्फ तात्या उत्तम राऊत या तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

कामावरून काढल्याचा राग - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीचेनुसार, दुहेरी हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी ऋषी पुट्टेवार हा आहे. तो सक्करदरा परिसरात फळांचा व्यवसाय करतो. त्याच्यासोबत इतर आरोपीही काम करत होते. मृत भोंडवे आणि राऊलकर यांच्याशी त्याचा पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. बुधवारी दुपारी दोन्ही गटांमध्ये जोरदार बाचाबाची आणि मारहाण झाली होती. वाद सक्करदरा पोलीस ठाण्यापर्यंत गेला होता.

पोलिसांनी ताकीद देऊन सोडल्यानंतर हत्या - पोलिसांनी दोन्ही गटांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. वादाची ठिणगी रात्री पुन्हा पेटली. रात्री 9 वाजताच्या सुमारास भोंडवे आणि राऊलकर हे पैशांची मागणी करण्यासाठी ऋषी पुट्टेवारच्या दुकानावर गेले होते. सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर आरोपींनी दोघांवर हल्ला चढवला. दुकानाजवळ पडलेले मोठे दगड उचलून त्यांच्या डोक्यावर टाकले. गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.

आठ तासात तीन आरोपी अटकेत - आदित्य भोंडवे आणि आदित्य राऊलकर यांची हत्या करून सर्व आरोपी पसार झाले होते. घटनेची माहिती मिळताच सक्करदरा पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं होतं. तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळाची पाहणी केली. फॉरेन्सिक तपासणीनंतर दोन्ही तरुणांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (मेडिकल) पाठविण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी अवघ्या आठ तासात तीन आरोपींना अटक केली.

गुन्हेगारीचा वाढता विळखा - उपराजधानीत अवघ्या 24 तासात 3 हत्येच्या घटना समोर आल्यानं कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. भरवस्तीत लोकांच्या उपस्थितीत घडलेल्या या दुहेरी हत्याकांडामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून, पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

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TAGGED:

TWO MURDER IN NAGPUR
NAGPUR POLICE
नागपूर दोन तरुण हत्या
नागपूर पोलीस
NAGPUR TWO YOUTH MURDER

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