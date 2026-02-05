उमरी अरबजवळ वेगाचा कहर: कारंजा रस्त्यावर रक्तरंजित थरार; दोघांचा मृत्यू, चार तरुणांची मृत्यूशी झुंज
उमरी अरबजवळ झालेल्या कारच्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेत चार तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Published : February 5, 2026 at 11:01 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 11:08 PM IST
अकोला : मुर्तीजापूर मार्गे कारंजाकडं भरधाव वेगानं निघालेल्या होंडा (MH 36 Z 0909) कारचं नियंत्रण सुटताच ग्राम उमरी अरब परिसरात काळानं घाला घातला. क्षणात आनंदाचा प्रवास भीषण अपघातात बदलला. या दुर्घटनेत रोहित भगवानदास रील (25, रा. वाल्मिक नगर, कारंजा) व संकेत राजेश मेश्राम (25, रा. गवळीपुरा, कारंजा) यांचा मृत्यू झाला. तर यशवंत घनश्याम राठोड (31), अक्षय संजय रोकडे (27), ओम दीपक मुंदे (19) व आर्यन अमोल अंभोरे (19) हे चौघं गंभीर जखमी झाले.
मुर्तीजापूर मार्गे कारंजाकडे भरधाव वेगाने निघालेल्या होंडा कारचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचे प्रथम दर्शनी लक्षात येत आहे. या अपघातात दोघांचं मृत्यू झाला आहे. चौघे जखमी आहे. या अपघाताबाबत आम्ही तपास करीत आहोत. -श्रीधर गुठ्ठे, ठाणेदार, मूर्तिजापूर ग्रामीण पोलीस स्टेशन
मुर्तीजापूर - अकोला रोडवर भीषण अपघात : मुर्तीजापूर - अकोला 40 किमी अंतर कापताना वाटेतच रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची अनेक गंभीर प्रकरणं यापूर्वी घडलेली आहेत. शासन तत्काळ उपचारांचा दावा करते, मात्र प्रत्यक्षात उपजिल्हा रुग्णालयाची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार श्रीधर गुठ्ठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय चंदन वानखेडे, एएसआय दीपक कानडे तसेच शंकर खेडकर, गणेश ठाकरे, गजानन सयाम व रामहरी केंद्रे यांनी घटनास्थळी तातडीनं धाव घेत मदतकार्य राबवले. जखमींना तत्काळ श्रीमती लक्ष्मीबाई देशमुख स्पेशालिस्ट उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने जखमींना पुढील उपचारासाठी अकोला शासकीय रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. भरधाव वेगामुळेच अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती असून ग्रामीण पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. परिसरात शोककळा पसरली आहे.
