अलिबाग समुद्रात बुडून दोन पर्यटक तरुण बेपत्ता, शोध सुरू

अलिबाग येथे पर्यटनासाठी आलेल्या दोन तरुणांचा समुद्रात बुडून बेपत्ता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार शनिवारी घडला आहे.

tourists drowning in Alibaug sea
अलिबाग समुद्रात बुडून दोन पर्यटक तरुण बेपत्ता (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 10:41 PM IST

1 Min Read
रायगड - जिल्ह्यातील अलिबाग येथे पर्यटनासाठी आलेल्या दोन तरुणांचा समुद्रात बुडून बेपत्ता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार शनिवारी घडला आहे. अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावरील ही घटना संध्याकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास घडली असून, रात्री उशिरापर्यंत दोघांचा शोध सुरू आहे.

उरण आणि नवी मुंबई परिसरातील चार मित्र अलिबागला फिरण्यासाठी आले होते. संध्याकाळच्या सुमारास यातील एक तरुण समुद्रात पोहण्यासाठी उतरला. मात्र, तो काही वेळातच खोल पाण्यात अडकल्याने बुडू लागला. त्याला वाचवण्यासाठी दुसरा मित्रही पाण्यात उतरला. पण दुर्दैवाने दोघेही लाटांच्या प्रवाहात अडकले आणि काही क्षणातच समुद्राच्या पाण्यात बेपत्ता झाले.

बुडालेल्या तरुणांची नावे शशांक सिंग (वय १९, रा. उलवे, ता. उरण) आणि पलाश पखर (वय १९, रा. सानपाडा, नवी मुंबई) अशी आहेत. घटनेची माहिती मिळताच अलिबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर साळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने तत्काळ जीवरक्षक पथकांना पाचारण केले असून, सध्या ड्रोन आणि बॅटरीच्या सहाय्याने समुद्रकिनारी मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम सुरू आहे.

रात्रीचा अंधार आणि वाढता भरतीचा जोर लक्षात घेता शोधकार्याला अडथळा निर्माण होत आहे. तरीही पोलिस, स्थानिक जीवरक्षक आणि कोस्टगार्ड दलाचे कर्मचारी बेपत्ता तरुणांचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

दरम्यान, अलिबाग समुद्रकिनारी पर्यटन हंगाम वाढला असल्याने पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. मात्र, सावधगिरी न बाळगल्यास समुद्रकिनाऱ्यावर अशा दुर्दैवी घटना घडत आहेत. पोलिसांनी पर्यटकांना समुद्रात पोहण्याच्या वेळी विशेष काळजी घेण्याचे आणि सुरक्षेच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

माहितीनुसार रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम सुरू असून, हरवलेल्या दोघांचा शोध लागलेला नाही. अलिबाग पोलीस, कोस्टगार्ड आणि स्थानिक प्रशासनाकडून रात्री उशिरापर्यंत सतत शोधकार्य सुरू आहे.

