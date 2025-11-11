ETV Bharat / state

कॅनॉलच्या पाण्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू; दोघांचा जन्म एकाच दिवशी अन् मृत्यूनंही एकाच दिवशी गाठलं

नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात कॅनॉलच्या पाण्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होतं असून गावात शोककळा पसरली आहे.

Two Baby Died
कॅनॉलच्या पाण्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 2:23 PM IST

1 Min Read
नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. घराबाहेर खेळत असताना घरालगत असलेल्या कॅनॉलच्या पाण्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. सोमवारी सायंकाळी अर्धापूर तालुक्यातील निमगाव येथे ही दुर्देवी घटना घडली. स्वास्तिक सचिन राठोड (वय - २ वर्ष) आणि श्रावणी विठ्ठल चव्हाण (वय - २ वर्ष ) असे मृतांची नावे आहेत. खेळाताना ही घटना घडल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दोघांचा एकाच दिवशी जन्म झाला आहे. या घटनेनंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली.



घराबाहेर खेळताना घडली दुर्दैवी घटना : अर्धापूर तालुक्यातील निमगाव येथे राठोड कुटुंबीय वास्तव्यास आहे. घराच्या वीस फूट अंतरावर कॅनॉल आहे. कॅनॉलमध्ये गुडघाभर पाणी होतं. सोमवारी सायंकाळी ५ वाजेच्या सुमारास स्वस्तिक राठोड आणि श्रावणी चव्हाण हे घराबाहेर खेळत होते. तर कुटुंबातील इतर सदस्य घरातील कामामध्ये व्यस्त होते. खेळता खेळता दोन्ही चिमुकले कॅनॉलजवळ गेले आणि पाण्यात पडले. दोन्ही मुलं बराच वेळ दिसत नसल्याने नातेवाईकांची धाकधूक वाढली. शोधाशोध केल्यानंतर नातेवाईकांना दोघांचा मृतदेह पाणी असलेल्या कॅनॉलच्या खड्ड्यात आढळून आला.

दोघांचाही जन्म एकाच दिवशी झाला : चिमुकल्यांचे मृतदेह पाहताच दोन्ही कुटुंबातील सदस्यांनी टाहो फोडला. दोघेही बहीण-भावाचे मुलं-मुली असून. दोघांचाही जन्म एकाच दिवशी झाला असून आता मृत्यूनेही एकाच दिवशी गाठले. या घटनेने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस अधिकारी दाखल झाले होते.

