दोन वर्षांच्या अफ्साला मिळालं नवं आयुष्य : वाडिया हॉस्पिटलमध्ये भारतातील पहिली 'एक्स-सिटू लिवर ऑटो-ट्रान्सप्लांट' शस्त्रक्रिया यशस्वी
भारतात पहिल्यांदाच एका बालरुग्णावर 'एक्स-सिटू लिवर ऑटो-ट्रान्सप्लांट' ही अत्यंत दुर्मीळ आणि गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे केली.
Published : January 20, 2026 at 6:36 PM IST
मुंबई : अवघ्या दोन वर्षांची चिमुकली अफ्सा… तिच्या पोटात सूज दिसू लागली, म्हणून आईनं लगेच डॉक्टरांकडे धाव घेतली. यावेळी तपासणीत समोर आलं एक धक्कादायक निदान. अफ्साला गंभीर यकृत कर्करोग म्हणजेच 'हेपॅटोब्लास्टोमा' झाल्याचं समजलं. हा कर्करोग इतका पसरला होता की, यकृताच्या आतल्या आणि आजूबाजूच्या महत्त्वाच्या रक्तवाहिन्यांपर्यंत पोहोचला होता. अशा स्थितीत पारंपरिक शस्त्रक्रिया शक्यच नव्हती. पण परळमधील बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन येथील डॉक्टरांनी हार मानली नाही. त्यांनी भारतात पहिल्यांदाच एका बालरुग्णावर 'एक्स-सिटू लिवर ऑटो-ट्रान्सप्लांट' ही अत्यंत दुर्मीळ आणि गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे केली आणि अफ्साला नवं आयुष्य दिलं.
साधी शस्त्रक्रिया करणं खूप धोकादायक होतं : अफ्साच्या आईला एक दिवस तिच्या पोटात थोडी सूज जाणवली. सुरुवातीला साधी सूज असेल असं वाटलं, पण मनात शंका आली आणि तिनं उशीर न करता तिला डॉक्टरांकडे नेलं. तपासण्या झाल्या, रिपोर्ट आले आणि धक्कादायक निदान समोर आलं. डॉक्टरांनी सांगितलं की, अफ्साला 'हेपॅटोब्लास्टोमा' नावाचा यकृताचा कर्करोग आहे. हा दुर्मीळ आजार लहान मुलांमध्ये आढळतो, पण अफ्साच्या बाबतीत तो फारच गंभीर अवस्थेत होता. हा कर्करोग तिच्या यकृताच्या अगदी मधोमध होता आणि आजूबाजूच्या महत्त्वाच्या रक्तवाहिन्यांपर्यंत पसरला होता. त्यामुळं साधी शस्त्रक्रिया करणं खूप धोकादायक होतं. डॉक्टरांनाही कळत नव्हतं की, हे प्रकरण नेमकं कसं हाताळायचं. सामान्य पद्धतीनं हा कर्करोग पूर्णपणे काढणं शक्य नव्हतं. तरीही, अफ्साचे प्राण वाचवण्यासाठी डॉक्टरांनी हार मानली नाही. त्यांनी एक वेगळी, खूपच दुर्मीळ आणि अवघड अशी पद्धत निवडली ती म्हणजे 'एक्स-सिटू लिवर ऑटो-ट्रान्सप्लांट' शस्त्रक्रिया.
कमी वेळेत दाता मिळणं अशक्य : आधी केमोथेरपी देण्यात आली. त्यामुळं गाठ थोडी लहान झाली, पण ती जिथं होती आणि ज्या रक्तवाहिन्यांना चिकटली होती, त्यामुळं साधी शस्त्रक्रिया शक्य नव्हती. यकृत प्रत्यारोपण हा एक चांगला पर्याय होता, पण इतक्या कमी वेळेत दाता मिळणं शक्य नव्हतं. सगळ्यात गंभीर गोष्ट म्हणजे, या गाठीमुळं यकृतातला रक्तप्रवाह जवळजवळ बंद झाला होता. त्यामुळं डॉक्टरांना संपूर्ण यकृत काढून, त्यावर शरीराबाहेर काम करून, पुन्हा बसवण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरला नव्हता. आणि हे काम नेहमीच्या पद्धतीनं करणं अशक्य होतं. त्यामुळं एक्स-सिटू लिवर ऑटो-ट्रान्सप्लांट हा पर्याय निवडण्यात आला आणि तो यशस्वी देखील झाला.
कर्करोगग्रस्त 70 ते 80 टक्के भाग काढून टाकला : "सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, अफ्साचं संपूर्ण यकृत तिच्या शरीरातून बाहेर काढण्यात आलं. ते 4.5 तास थंड तापमानात सुरक्षित ठेवण्यात आलं. याच काळात डॉक्टरांनी यकृतातील कर्करोगग्रस्त 70 ते 80 टक्के भाग काढून टाकला, रक्तवाहिन्यांची दुरुस्ती केली आणि उरलेला निरोगी भाग पुन्हा तिच्या शरीरात बसवला. म्हणजेच, अफ्साचं स्वतःचं निरोगी यकृत पुन्हा तिलाच प्रत्यारोपित करण्यात आलं," अशी माहिती बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन येथील बाल शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ. प्रज्ञा बेंद्रे यांनी दिली.
5 तासांची शस्त्रक्रिया : ही संपूर्ण शस्त्रक्रिया जवळपास 5 तास चालली. डॉ. अभिषेक माथूर यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठी टीम या कामात सहभागी होती. यामध्ये बालशल्यचिकित्सक, लिव्हर ट्रान्सप्लांट तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, पॅथॉलॉजिस्ट आणि आयसीयू टीम यांचा समावेश होता. डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेसाठी खास 'हायपोथर्मिक मशीन'चा वापर केला. "या मशीनमुळं यकृताला शरीराबाहेर असतानाही रक्तपुरवठा होत राहिला आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान गुंतागुंत टाळता आली. हे मशीन चेन्नईतील एका कंपनीनं विनामूल्य दिलं, त्यामुळं अफ्साच्या कुटुंबावरचा आर्थिक भारही कमी झाला," असं वाडिया हॉस्पिटलचे लिवर ट्रान्सप्लान्टचे प्रायमरी सर्जन डॉ. अभिषेक माथूर यांनी सांगितलं. दरम्यान, डॉ. अभिषेक माथूर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या शस्त्रक्रियेसाठी प्रो. डॅरियस मिर्झा, डॉ. प्रज्ञा बेंद्रे, डॉ. शैलेश साबळे, डॉ. गायत्री मुंघाटे आणि डॉ. सौरिन दानी यांनी आपले विशेष कौशल्य पणाला लावले. बालशल्यचिकित्सा, लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशन, रेडिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, हेपॅटोलॉजी, भूलतज्ज्ञ आणि अतिदक्षता विभागातील तज्ज्ञांचा समन्वय साधत ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आली.
काही दिवसांतच घरी परत : "शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या आठवड्यात अफ्साला आयसीयूमधून जनरल वॉर्डमध्ये हलवण्यात आलं आणि काही दिवसांतच तिला घरी सोडण्यात आलं. सध्या ती बरी आहे, हसतेय, खेळतेय आणि तिच्या चेहऱ्यावर पुन्हा बालहास्य परतलं आहे," असं समाधान डॉ. प्रज्ञा बेंद्रे व्यक्त करतात.
अफ्साच्या वडिलांची भावूक प्रतिक्रिया : "आम्ही जेव्हा अफ्साला इथं तपासणीसाठी आणलं, तेव्हा तपासणीनंतर तिची अवस्था खूप गंभीर आहे, असं आम्हाला सांगितलं गेलं. तिचं ऑपरेशन करावं लागेल आणि ते ऑपरेशन नक्की काय असतं, याची माहिती मला आणि अफ्साच्या आईला दिली. तो पर्यंत ते ऑपरेशन नक्की कसं असतं हेही आम्हाला माहीत नव्हतं. पण ऑपरेशन करणं हीच आमची शेवटची आशा होती. आज आमची मुलगी आम्ही हसताना पाहतोय, हे एखाद्या चमत्कारासारखंच वाटतं," असं अफ्साचे वडील सद्दाम हुसेन शेख यांनी भावूक होत सांगितलं.
वैद्यकीय क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी : ही शस्त्रक्रिया केवळ अफ्सासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतासाठी एक मोठी वैद्यकीय कामगिरी ठरली आहे. भविष्यात अशा गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या अनेक मुलांसाठी ही पद्धत जीवनदान ठरू शकते, असा विश्वास डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे. "अफ्साच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधानवाला यांच्यासह टीमनं ही शस्त्रक्रिया विनामूल्य व्हावी, यासाठी दात्यांना आवाहन केलं आणि ते यशस्वी झाल्याचं आणि यापुढं गरीब कुटुंबातील रुग्णांना परवडत नाही म्हणून उपचारांपासून वंचित राहावं लागणार नाही," असा विश्वास डॉ. प्रज्ञा बेंद्रे यांनी व्यक्त केला आहे.
