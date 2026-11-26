भिवंडीत ड्रेनेजच्या मॅनहोलमध्ये सफाईसाठी उतरलेल्या दोन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू
काही क्षणातच सफाईसाठी उतरलेला मॅनहोल दोन कामगारांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरला. बचाव पथकानं दोन्ही कामगारांचे मृतदेह मॅनहोलमधून बाहेर काढले. ते शवविच्छेदनासाठी भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलेत.
Published : November 26, 2026 at 6:14 PM IST
ठाणे - भिवंडी शहरातील कामतघर फेणेपाडा परिसरात ड्रेनेज सफाईदरम्यान मॅनहोलमध्ये गुदमरून दोन कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी दुपारच्या सुमारास घडली आहे. सुरज धोत्रे आणि अक्कू अशी मृत सफाई कामगारांची नावं आहेत.
भिवंडीतील कामतघर फेणेपाडा परिसरात ईगल इन्फ्रा कंपनीनं ठेकेदारांकडून ड्रेनेज सफाईचं काम सुरू असताना एक कामगार मॅनहोलमध्ये सफाईसाठी उतरला होता. मात्र, मॅनहोलच्या आत गुदमरल्यानं त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याला वाचवण्यासाठी दुसरा कामगारही मॅनहोलमध्ये उतरला, पण तोही आत गुदमरला आणि त्याचाही जागीच मृत्यू झाला. काही क्षणातच सफाईसाठी उतरलेला मॅनहोल दोन कामगारांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरला.
घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी निजामपूर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचं आपत्कालीन पथक आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकानं दोन्ही कामगारांचे मृतदेह मॅनहोलमधून बाहेर काढले असून शवविच्छेदनासाठी भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.
या घटनेनंतर ठेकेदाराच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. ड्रेनेजच्या मॅनहोलमध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले सेफ्टी किट, ऑक्सिजनची व्यवस्था आणि इतर सुरक्षेची साधनं कामगारांना देण्यात आली नव्हती, असा आरोप करण्यात येत आहे. दोन कामगारांचा जीव गेल्यानंतर स्थानिक नगरसेवक कमलाकर पाटील यांनी ईगल इन्फ्रा कंपनी आणि संबंधित ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. गुन्हा दाखल न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या दोन कामगारांचा जीव गेला, मात्र त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची? कामगारांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई होणार का आणि या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांना प्रशासन जाब विचारणार का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे यापूर्वीही भिवंडी पालिका क्षेत्रात ड्रेनेजची साफसफाई करताना कामगारांचे जीव गेले आहेत. मात्र त्यानंतरही पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अशा गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून ठेकेदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप कामगार संघटनानी केला आहे.