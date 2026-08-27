ETV Bharat / state

पिंपरी-चिंचवडमध्ये चेंबरमध्ये अडकून दोन कामगारांचा मृत्यू; प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाविरोधात नागरिकांचा संताप

पिंपरी चिंचवडमध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास चेंबरमध्ये अडकून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.

Two workers die after getting trapped in chamber
दुर्घटना घडलेले चेंबर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 1:45 PM IST

|

Updated : August 27, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी चिंचवड - पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी प्राधिकरण परिसरात लोकमान्य हॉस्पिटलजवळ मध्यरात्रीच्या सुमारास चेंबरमध्ये अडकून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. अमोल शिंदे (वय 23) आणि मनोज शिंदे (वय 19) अशी मृत्यू झालेल्या तरुण कामगारांची नावे आहेत. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .

मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री सुमारे बारा वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही कामगार चेंबरमध्ये अडकल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. चेंबरमध्ये अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलानं अथक प्रयत्न केले. अखेर दोघांनाही चेंबरमधून बाहेर काढण्यात आले. तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर दोघांनाही मृत घोषित केलं.

नेमकी कशी घडली दुर्घटना, प्रशासनासह इतरांच्या प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)


दुर्घटनेनंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. विशेष म्हणजे, मध्यरात्रीच्या वेळी कोणत्याही पुरेशा सुरक्षाव्यवस्थेशिवाय कामगारांना अशा धोकादायक चेंबरमध्ये उतरवण्यात आलेच कसे, असा गंभीर सवाल उपस्थित केला जात आहे. चेंबरमध्ये उतरण्यापूर्वी ऑक्सिजनची उपलब्धता, गॅस तपासणी, सुरक्षा उपकरणे, दोरखंड आणि इतर आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, याची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह-गेल्याच वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी याच बीएसएनएलच्या चेंबरमध्ये ऑप्टिकल फायबरच्या कामासाठी उतरलेल्या दत्ता होलारे, लखन धावरे आणि साहेबराव गिरसेप या तीन कंत्राटी कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. एका वर्षापूर्वी याच ठिकाणी तीन कामगारांचा जीव गेल्यानंतरही पुन्हा त्याच प्रकारची दुर्घटना घडल्यानं प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.


सखोल चौकशीची मागणी-कामगारांच्या सुरक्षेसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असा सवाल आता नागरिकांकडून केला जात आहे. वारंवार दुर्घटना घडूनही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत? संबंधित कंत्राटदाराकडून सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आलं होतं का? तसेच कामगारांना मध्यरात्री धोकादायक चेंबरमध्ये उतरवण्याचा निर्णय कोणी घेतला? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी- दरम्यान, या दुर्घटनेतील मृत्यूचे नेमके कारण वैद्यकीय अहवालानंतर स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. मात्र, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित कंपनी आणि कंत्राटदाराची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार संघटना आणि स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.

कामगारांच्या सुरक्षेबाबतच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह-एकाच ठिकाणी वारंवार कामगारांचे बळी जात असतील, तर केवळ दुर्घटनेनंतर बचावकार्य करून प्रश्न सुटणार नाही. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी धोकादायक चेंबरची तपासणी, सुरक्षा नियमांची सक्ती आणि कामगारांना आवश्यक प्रशिक्षण आणि सुरक्षा साधनं उपलब्ध करून देणं अत्यावश्यक आहे. दोन तरुण कामगारांचा मृत्यू ही केवळ दुर्घटना नाही, तर कामगारांच्या सुरक्षेबाबतच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना ठरली आहे.

  • 3 जुलै 2026 रोजी पुण्यातील लोणी, काळभोर परिसरात सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी खोदलेल्या एका उघड्या खड्ड्यात पडून सोहम लखन कसबे या दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. अशा घटनांची दखल घेत प्रशासनानं कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं यापूर्वी आदेश दिले होते.

हेही वाचा-

Last Updated : August 27, 2026 at 2:20 PM IST

TAGGED:

पिंपरी चिंचवड चेंबर दुर्घटना
WORKERS DEATH IN CHAMBERS
2 WORKERS DEATH IN NIGADI CHEMBERS
निगडी चेंबर दुर्घटना
DEATH IN PCMC CHAMBER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.