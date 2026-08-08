जालना-भोकरदन-पारधा रोडवर क्रेटा कार विहिरीत पडून दोन महिलांचा मृत्यू
7 ऑगस्ट 2026ला रात्री 8 वाजताच्या सुमारास भरधाव कार रोडच्या साईडला असलेल्या 90 फूट विहिरीत कोसळली होती. या कारमध्ये 2 महिला आणि 2 पुरुष होते
Published : August 8, 2026 at 12:01 PM IST
जालना- जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील पारध ते वालसावंगी या मुख्य रोडवर काल 7 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास भरधाव क्रेटा कार रोडच्या साईडला असलेल्या 90 फूट विहिरीत कोसळली होती. या कारमध्ये 2 महिला आणि 2 पुरुष होते, यावेळी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी आणि पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी गाव घेत दोन पुरुषांना सुखरूप वर काढले तर 1 महिला गंभीर जखमी होती. मात्र तिला उपचारासाठी घेऊन जात असताना रस्त्यातच तिचाही मृत्यू झाला, तर एक 75 वर्षी वृद्ध महिलेचा मृतदेह गाडीतच अडकून पडला होता.
अपघातात दोन महिलांचा मृत्यू : गाडीला वर काढण्यासाठी प्रशासनाने रात्रभर प्रयत्न करत 15 तासाच्या प्रयत्नानंतर गाडीसह वृद्ध महिलेला वर काढले आहे, यामध्ये दोन महिलांचा मृत्यू झाला असून, त्यांची नावे सुलताना बेगम जीआउल्ला खान (वय 45 वर्ष), अख्तरबी खान (वय 75) या 2 महिलांचा या घटनेत मृत्यू झाला. दोन्ही महिला धावडा तालुका भोकरदन जिल्हा जालना येथील रहिवाशी आहेत, हे कुटुंब त्यांच्याच नात्यातील एका नातेवाईकाचा अवघडराव सावंगी येथे अंत्यविधीचा कार्यक्रम आटपून त्यांच्या मूळ गावी धावडा येथे जात असताना घटना घडली होती.
मृतदेह जवळच्या शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवले : खरं तर घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, मृतदेह जवळच्या शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत, पुढील तपास पोलीस करत आहे. अग्निशमन दल, पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून बचाव मोहिमेला वेग देण्यात आला होता.
वेगावर नियंत्रण सुटल्यामुळे कार विहिरीत कोसळली : अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून वेगावर नियंत्रण सुटल्यामुळे कार विहिरीत कोसळल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, घटनेमुळे परिसरात मोठी गर्दी झाली असून प्रशासनाने नागरिकांना घटनास्थळापासून सुरक्षित अंतर राखण्याचे आवाहन केले आहे.