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दोन बहिणींवर काळाचा घाला : मुंबई गोवा महामार्गावर कारच्या भीषण अपघातात 3 ठार

गोव्यातून मावशीला सोडण्यासाठी सावंतवाडीला निघालेल्या नातेवाईकांच्या कारला भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन बहिणींसह एका पुरुषाचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 8:11 PM IST

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सिंधुदुर्ग : मावशीला तिच्या घरी सोडायला निघालेल्या नातेवाईकांच्या कारला भीषण अपघात होऊन कार 20 फूट खोल दरीत कोसळली. या भीषण अपघातात दोन बहिणींचा मृत्यू झाला आहे. तर एका पुरुषाचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. हा अपघात मुंबई गोवा महामार्गावर सावंतवाडीजवळील झाराप नेमळे ऐरडोकवाडी इथं सोमवारी दुपारी झाला. या अपघातात कार महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या वीस फूट खोल दरीत कोसळली. यात कारचा चक्काचूर झाला आहे. श्रीमती पांडूरंग नानोडकर, विलासिनी जगन्नाथ सातार्डेकर आणि पांडूरंग विष्णू नानोडकर या तिघांचा मृत्यू झाला आहे.

Two Sisters Killed In Car Accident
थारचा भीषण अपघात (ETV Bharat Reporter)

अपघातात दोन बहिणींचा जागीच मृत्यू : श्रीमती नानोडकर यांची बहीण ही कणकवली भिरवंडे इथं असते. ती काही दिवसापूर्वी गोवा इथं आली होती. तिला व पांडूरंग नानोडकर यांची तब्येत बरी नसल्यानं त्यांना थोडा हवा पालटासाठी दोघांनाही कणकवली भिरवंडे इथं कार गाडीनं सोडण्यासाठी पाच जण निघाले होते. सोमवारी दुपारी एकच्या सुमारास हे कुटुंब घरातून बाहेर पडलं. अर्धा तासात भरधाव वेगानं कणकवलीच्या दिशेनं जाताना कार झाराप पत्रादेवी महामार्गावर नेमळे ऐरडोकवाडी इथं आली. यावेळी कारचा वेग चालक सनी याला आवरता आला नाही. त्यामुळे कार थेट महामार्गाच्या बाजुला असलेल्या 20 फूट खोल दरीत कोसळली. कारनं तीन पलटी मारल्यानं कारचा चक्काचूर झाला

Two Sisters Killed In Car Accident
अपघातात ठार झालेली महिला (ETV Bharat Reporter)
Two Sisters Killed In Car Accident
चक्काचूर झालेली थार (ETV Bharat Reporter)

चालकाला डुलकी लागल्यानं घडला अपघात : भरधाव कार चालकाला डुलकी लागल्यानं हा अपघात घडल्याचं प्रथमदर्शनी पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या अपघातानंतर तातडीनं मदतकार्य पोहोचवत पोलीस आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी कारमधून पाचही जणांना बाहेर काढलं. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र रूग्णालयात आणण्यापूर्वीच श्रीमती नानोडकर यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या भगिनी विलासिनी सातार्डेकर यांचा रूग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर पांडूरंग विष्णू नानोडकर यांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. तर सनी पांडूरंग नानोडकर (36) आणि उज्वला नारायण कांबळी (48, रा. गिरी सालीगाव म्हापसा गोवा) हे दोघं गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर गोव्यातील बाबुळी इथं उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर घटनास्थळावर धाव घेत पोलिसांनी पंचनामा केला आहे. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या अपघाताचा अधिक तपास सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदशनाखाली पोलीस जवान हनुमंत धोत्रे, मनोज राऊत, मयूर निरवडेकर, प्रिया नाईक करत आहेत.

Two Sisters Killed In Car Accident
थारचा भीषण अपघात (ETV Bharat Reporter)

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TAGGED:

MUMBAI GOA HIGHWAY THAR COLLAPSE
CAR ACCIDENT ON MUMBAI GOA HIGHWAY
दोन बहिणींवर काळाचा घाला
मुंबई गोवा महामार्गावर कारचा अपघात
TWO SISTERS KILLED IN CAR ACCIDENT

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