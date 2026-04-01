शिर्डी विमानतळावरील दोन कर्मचाऱ्यांचा अपघातात मृत्यू, ड्युटी संपल्यानंतर घरी जाताना पिकअपनं उडवलं
शिर्डी विमानतळावरील दोन कर्मचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Published : April 1, 2026 at 1:48 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डी विमानतळावरील चार्टर्ड फ्लाईट अटेंडंट आणि विमानतळावरील CSIF कर्मचाऱ्यांना टॅक्सी पुरवणाऱ्या कंपनीचा सुपरवायझर या दोघांचा भीषण अपघाता मृत्यू झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
पिकअपनं धडक दिली : वास्तविक, शिर्डी विमानतळावरील चार्टर्ड फ्लाईट अटेंडंट किरण बाविस्कर आणि विमानतळावरील CSIF कर्मचाऱ्यांना टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीचा सुपरवायझर प्रशांत जगदाळे हे दोघेही मंगळवारी (31 मार्च) रात्री 8.30 ते 9 वाजण्याच्या सुमारास ड्युटी संपल्यानंतर घरी जात असताना राहाता तालुक्यातील आडगाव इथं एका पिकअप गाडीनं दोघांना जोरदार धडक दिली.
यानंतर घटनास्थळी उपस्थित स्थानिकांनी तातडीने लोणी पोलिसांना माहिती देऊन रुग्णवाहिका बोलावली. दोघांना उपचारासाठी लोणी येथील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून विमानतळ कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : घटनेची माहिती मिळताच लोणी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कैलास वाघ घटनास्थळी दाखल झाले आणि अपघाताची सविस्तर माहिती घेतली. त्यांनी तातडीनं चक्र फिरवात पिकअप गाडीसह चालकाला ताब्यात घेतलं. या घटनेची अकस्मात मृत्यूची नोंद लोणी पोलीस ठाण्यात केली आहे. या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक कैलास वाघ यांनी सांगितलं की, मयतांच्या नातेवाईकांची फिर्याद घेतल्यानंतर या प्रकरणी पुढील गुन्हा दाखल केला जाईल.