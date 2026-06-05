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शाळकरी मित्रांचा कोयना नदीत पोहताना मृत्यू; पाटण तालुक्यावर शोककळा

एकाच गावातील दोन शाळकरी मित्रांचा नदीत बुडून मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही दुर्दैवी घटना पाटण तालुक्यातील कोयनानगर परिसरात घडली आहे.

Two School Friends Drown In Koyana
जमलेले नागरिक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 10:19 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 10:55 PM IST

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सातारा : पाटण तालुक्यातील कोयनानगरमध्ये दुर्दैवी घटना घडली आहे. पोहायला गेलेल्या दोन शाळकरी मित्रांचा कोयना नदीमध्ये पोहताना बुडून मृत्यू झाला आहे. आर्यन अनिल कदम (वय 16) आणि करण दाजी कदम (वय 14, दोघेही रा. गाढखोप, ता. पाटण), अशी मृतांची नावं आहेत. नदीत पोहत असताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्यानं दोघंही अचानक खोल डोहात गेल्यानं पाण्यात बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज स्थानिकांनी वर्तवला आहे.

Two School Friends Drown In Koyana
जमलेले नागरिक (ETV Bharat Reporter)

गाडखोप गावातील एकाच गल्लीतील पाच-सहा मुलं नदीकडं गेली होती. त्यात करण आणि आर्यन या दोघांनाच पोहता येत होतं. एकजण पहिल्यांदा पोहायला गेला. तो बुडू लागल्यानं त्याला वाचवायला दुसरा गेला. परंतु, दुर्दैवानं दोघांचाही बुडून मृत्यू झाला. - एस. के. ओलेकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, कोयनानगर

आर्यन आणि करण हे शाळकरी मित्र : कोयना धरणाच्या भिंतीपासून हाकेच्या अंतरावर असणार्‍या गाडखोप गावातील आर्यन आणि करण हे शाळकरी मित्र पोहोण्यासाठी कोयना नदीपात्रात गेले होते. दोनच दिवसांपूर्वी कोयना धरणाच्या पायथा वीजगृहातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आल्यानं कोयना नदीच्या पाणीपातळीत किंचित वाढ झाली आहे. नदीत पोहत असताना दोघांनाही पाण्याच्या खोलीचा अंदाज आला नसावा. त्यामुळे दोघंही खोल डोहात जाऊन बुडाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दोन्ही मुलांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश : घटनेची माहिती मिळताच कोयनानगर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक एस. के. ओलेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथकानं तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं कोयना नदीच्या परिसरात शोधमोहीम राबवली. तासाभरानंतर दोन्ही मुलांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले. पाटण येथील ग्रामीण रुग्णालयात दोन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

दोन मुलांचा बुडून मृत्यू झाल्यानं शोककळा : या घटनेची नोंद कोयनानगर पोलीस ठाण्यात झाली आहे. गाडखोप गावातील दोन मुलांचा बुडून मृत्यू झाल्यानं कोयनानगर तसेच पाटण तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. सध्या कोयना धरणातून 1050 क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे कोयना नदीची पाणी पातळी वाढली आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना खोल पाण्यात न उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

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Last Updated : June 5, 2026 at 10:55 PM IST

TAGGED:

FRIENDS DROWN IN KOYANA RIVER
CHILDREN DROWN KOYANA RIVER SATARA
शाळकरी मित्रांचा पोहताना मृत्यू
मित्रांचा कोयना नदीत पोहताना मृत्यू
TWO SCHOOL FRIENDS DROWN IN KOYANA

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