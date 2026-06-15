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अजित पवारांच्या विमान अपघात चौकशीसंदर्भातील दोन याचिका मागे, न्यायालयानं काय म्हटलं? वाचा सविस्तर

केतन तिरोडकर यांनी सुरूवातीच्या दिवसांत रितसर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती, तर हेमंत पाटील यांनी हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 8:32 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 8:57 PM IST

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मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत अध्यक्ष अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भात जोपर्यंत एएआयबीचा अंतिम चौकशी अहवाल येत नाही, तोपर्यंत यासंदर्भात कोणतेही निर्देश देता येणार नाहीत, असं सोमवारी (15 जून) मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. त्यानंतर यासंदर्भात सखोल चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका मागे घेण्यात आल्या आहेत.


याचिकाकर्त्यांना पुन्हा दाद मागण्याची मुभा : अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या मृत्यू प्रकरणी आरटीआय याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर आणि भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिका अखेर मागे घेण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी केतन तिरोडकर यांनी सुरूवातीच्या दिवसांत रितसर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती, तर हेमंत पाटील यांनी हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. तसंच संबंधित विमान कंपनी व इतर जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी हेमंत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. दरम्यान, यातील मुख्य मागण्या पूर्ण झाल्यानं सध्या या याचिकांची गरज नाही, असं प्रभारी मुख्य न्यायमर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट करत त्या फेटाळत असल्याचं सांगितलं. तेव्हा या दोन्ही याचिका मागे घेत असल्याचं त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवलं.


काय होती हेमंत पाटील यांची याचिका? : या याचिकेत हेमंत पाटील यांची मागणी होती की, अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत सखोल चौकशी होणं आवश्यक असून, या अपघातामागील नेमकी कारणं स्पष्ट व्हायला हवीत. हा अपघात होता की, त्यामागे घातपाताची काही शक्यता आहे?, याचाही तपास करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. तसंच या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी बारामती पोलीस स्टेशनलाही विशेष निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी हेमंत पाटील यांच्यावतीनं याचिकेतून करण्यात आली होती. या अपघातप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, मात्र अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर संबंधित विमान कंपनी किंवा मालकांविरोधात अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळं या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयानं द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.

हेमंत पाटील, याचिकाकर्ते (ETV Bharat Reporter)


काय होती केतन तिरोडकर यांची याचिका? : या याचिकेतून अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू होण्यापूर्वीच्या काही तासांत घडलेल्या आणि मृत्यूनंतर समोर आलेल्या गोष्टींवर या याचिकेतून सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी केतन तिरोडकर यांनी आरटीआयद्वारे डिजीसीए, सीएमओ यांना अनेक ईमेल पाठवून काही गोष्टींची विचारणा केली. मात्र त्यावर कोणतंही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. व्हीएसआर कंपनीच्या मालकांवर कारवाई का नाही?, व्हीएसआरचं ते वादग्रस्त विमान उडण्या लायक राहिलं होतं का?, विमान उतरवण्यात अडचणी येत होत्या, तेव्हा वैमानिकानं एटीसीसोबत संपर्क साधला होता का?, त्यांना काय पर्याय सुचवण्यात आले?, अजित पवार यांचा बारामती दौऱ्याचा नियोजित कार्यक्रम ऐनवेळी का बदलण्यात आला?, या सर्व बाबींबाबत निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेत राज्य सरकार, सीएमओ, डिजीसीए, सीआयडी सह रोहित पवारांनी प्रतिवादी करण्यात आलं होतं.


याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय होत्या?

  • या प्रकरणी स्टेट सीआयडीकडून एक एसआयटी स्थापन करून तातडीनं चौकशी व्हायला हवी.
  • या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करत त्यांच्या देखरेखीखाली हा तपास व्हायला हवा.
  • या समितीत डिजीसीएच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांसह हवाई वाहतुकीशी संबंधित जाणकारांचाही समावेश असावा.
  • डिजीसीएस आणि रोहित पवार यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व माहिती चौकशी आयोगापुढं सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.
  • या न्यायलयीन चौकशीचा अहवाल 90 दिवसांत सादर करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्देश जारी करावेत.

रोहित पवारांना अपघाताचं केवळ राजकारण करण्यात रस, हेमंत पाटील यांचा आरोप : अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणी डीजीसीएविरोधात तक्रार देण्यासाठी आमदार रोहित पवार हे मुंबई आणि पुण्यातील पोलीस ठाण्यात फेऱ्या मारून गुन्हा दाखल करण्याकरता झगडत होते. मात्र याप्रकरणी जेव्हा आपण त्यांच्याकडील कागदपत्रं आणि पुरावे या याचिकेत जोडण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांनी त्याला थेट नकार दिला. "आमचा लढा वेगळा आहे", असं सांगत त्यांनी कोणतीही कागदपत्रं देण्यास नकार दिल्याचं हेमंत पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तसंच याप्रकरणी त्यांना केवळ राकारण करण्यात रस आहे, असा आरोपही हेमंत पाटील यांनी केला.

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Last Updated : June 15, 2026 at 8:57 PM IST

TAGGED:

अजित पवार
मुंबई उच्च न्यायालय
विमान अपघात
याचिका
HIGH COURT

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