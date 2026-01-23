ETV Bharat / state

कल्याण डोंबिवलीतले शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे दोन नवनिर्वाचित नगरसेवक बेपत्ता

कल्याण डोंबिवली येथील शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे दोन नवनिर्वाचित नगरसेवक बेपत्ता झाले आहेत. त्याबाबतची तक्रार पोलिसांकडे दाखल करण्यात आली आहे.

कीर्ती राजन ढोणे आणि मधुर उमेश म्हात्रे
कीर्ती राजन ढोणे आणि मधुर उमेश म्हात्रे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 10:12 PM IST

ठाणे - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक मधुर उमेश म्हात्रे आणि कीर्ती राजन ढोणे हे १६ जानेवारीपासून बेपत्ता असल्यानं खळबळ उडाली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच हे दोघेही संपर्काबाहेर गेल्यानं प्रकरण गंभीर तसंच संशयास्पद मानलं जात आहे.

या प्रकरणी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे कल्याण लोकसभा जिल्हा प्रमुख तथा माजी नगरसेवक शरद शिवाजी पाटील यांनी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून निष्पक्ष तपास तसंच तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे. संबंधित नगरसेवकांचे मोबाईल फोन बंद येत असून कुटुंबीय, नातेवाईक तसंच पक्ष पदाधिकाऱ्यांकडे चौकशी करूनही कोणतीही ठोस माहिती मिळालेली नाही.

नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी अचानक बेपत्ता होणे ही बाब केवळ वैयक्तिक सुरक्षेपुरती मर्यादित नसून लोकशाही मूल्ये, कायदा-सुव्यवस्था आणि जनतेच्या विश्वासाशी निगडित असल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. या घटनेमागं दबाव, फसवणूक, अपहरण किंवा अन्य गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पोलीस प्रशासनानं तातडीनं मिसिंग कंप्लेंट नोंदवून मोबाईल कॉल डिटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज, शेवटचा संपर्क तसंच प्रवासविषयक माहितीच्या आधारे शोध मोहीम राबवावी. कोणीही दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश नायिंदे यांनी सांगितलं की उद्धव ठाकरे गटाकडून दोन नगरसेवक बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली असून आम्ही तपास सुरू केला आहे. लवकरच या नगरसेवकांचा शोध घेऊ असंही त्यांनी सांगितलं.

शिवसेना ठाकरे पक्षाचे एकूण 11 नगरसेवक निवडून आले आहेत. यापैकी ठाकरे गटातील सात नगरसेवकांचा गट कोकण आयुक्तांच्या मान्यतेनं नोंदणी केला असून गटनेतेपदी उमेश बोरगावकर यांची निवड करण्यात आली आहे.

