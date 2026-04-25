नागपूरच्या दोन विद्यार्थ्यांना एलएसडी ड्रग्जसह अटक, शहरात 'पार्टी ड्रग्ज'चा शिरकाव

तरुणांच्या हालचाली संशयास्पद वाटत असल्याचं दिसून आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. अंगझडतीत त्यांच्याकडे एलएसडीचे 17 डॉट्स (स्टिकर स्वरूपात) आढळून आले.

नागपूर एनडीपीएस सेल, इन्सेटमध्ये जप्त केलेले ड्रग्ज डॉट्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 10:14 AM IST

नागपूर - शहरात प्रथमच 'एलएसडी' 'पार्टी ड्रग्ज' बाळगणाऱ्यांवर नागपूर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. एलएसडी नामक या घातक ‘पार्टी ड्रग्ज’ प्रकरणात नागपूरमध्ये दोन विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे. ते शहरातील नामांकित कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातून 1 लाख 70 हजार रुपये किमतीचे एलएसडी डॉट्स जप्त केलेले आहेत. कुणाल गिरी (वय 22), दीपेश बोहरे (वय 22) अशी अटकेतील विद्यार्थ्यांची नावं आहे. याला एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक गोकुळ महाजन यांनी दुजोरा दिला असून आरोपींच्या चौकशीतून अनेक बाबी स्पष्ट होतील असं ते म्हणाले आहेत.

नागपूर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जयताळा परिसरातील बाडगे ले-आउट येथे ही कारवाई करण्यात आली. शहर पोलीस आयुक्त यांच्या पीआर टीमच्या गुप्त माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखा,अमली पदार्थ विरोधी पथक, भरोसा सेलकडून जयताळा भागात कोंबिंग ऑपरेशन राबवण्यात आलं, ज्यात पार्टी ड्रग्जचा पर्दाफाश करण्यात आला.


एलएसडीचे 17 डॉट्स जप्त - एमआयडीसी पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे कोबिंग ऑपरेशनसाठी जलताळा भागातील बाडगे ले-आउट येथे सापळा रचला होता. त्या दरम्यान दोन्ही तरुणांच्या हालचाली संशयास्पद वाटत असल्याचं दिसून आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. अंगझडतीत त्यांच्याकडे एलएसडीचे 17 डॉट्स (स्टिकर स्वरूपात) आढळून आले.

टिकलीसारखे स्टिकर, पण घातक नशा - एलएसडी डॉट्स हे अगदी महिलांच्या कपाळावर लावल्या जाणाऱ्या टिकलीसारख्या लहान स्टिकरच्या स्वरूपात असतात. त्यामध्ये एलएसडी हा अत्यंत प्रभावी रासायनिक पदार्थ असतो, जो मेंदूवर थेट परिणाम करतो. आकाराने अतिशय छोटा असल्याने हे ड्रग्ज सहज लपवता येते. जिभेवर ठेऊन त्याची नशा करता येते. त्यामुळेच ते युवक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे.


एक संशयित फरार - आरोपी कुणाल गिरी आणि दीपेश बोहरे दोघेही मुळचे गोंदिया जिल्ह्यातील आहेत. सध्या ते एमआयडीसी परिसरातील राणा प्रताप नगर येथे भाड्याने राहत होते. या प्रकरणात आणखी एक संशयित फरार झाला, त्याचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

4 लाख 37 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त - पोलिसांनी दोन आरोपींकडून 1 लाख 70 हजार रुपये किमतीचे एलएसडी डॉट्स, दोन मोबाईल, एक मोपेड, पल्सर मोटरसायकल असा एकूण 4 लाख 37 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कलम 8(क), 22(ब), 29 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासासाठीआरोपींची चार दिवसाची पोलीस कोठडी मिळविण्यात आली आहे.


पार्टी कल्चर'चा वाढता धोका - पंजाब, हरियाणा राज्यासह, दिल्ली, मुंबई ,पुणे सारख्या महानगरांमध्ये ‘पार्टी ड्रग्ज’ या नावाने ओळखले जाणारे एलएसडी हे नागपूरसारख्या शहरातही पोहोचल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः कॉलेज युवकांमध्ये याचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब चिंताजनक मानली जात आहे. ही कारवाई नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा, अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि ‘भरोसा सेल’च्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने केली. नागपूर शहरातील एलएसडीविरोधातील ही पहिली मोठी कारवाई असल्यानं पोलिसांनी याला विशेष महत्त्व दिलं आहे. या घटनेमुळे शहरातील शैक्षणिक परिसरात सुरू असलेल्या ‘ड्रग नेटवर्क’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.


