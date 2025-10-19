ETV Bharat / state

परदेशी बनावटीचं सोनं तस्करी प्रकरणी मुंबई विमानतळावरील दोन सफाई कर्मचाऱ्यांना अटक

परदेशी बनावटीचं सोनं तस्करी प्रकरणी मुंबई विमानतळावरील दोन सफाई कर्मचाऱ्यांना डीआरआयनं अटक केलीय.

gold smuggling mumbai airport
आंतरराष्ट्रीय सोन्याची तस्करी (ETV Bharat File Photo)
By PTI

Published : October 19, 2025 at 10:52 AM IST

1 Min Read
मुंबई : महसूल गुप्तचर संचालनालयानं (डीआरआय) मुंबई विमानतळावर दोन सफाई कर्मचाऱ्यांना १.६ कोटी रुपयांच्या परदेशी मूळच्या सोन्याची तस्करी करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे, असं डीआरआय अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितलं. विमानतळ सेवा कंपनीचे कर्मचारी असलेले दोन्ही आरोपी शनिवारी अटक करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

दोन सफाई कर्मचाऱ्यांना अटक : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानात लपवून आणलेलं परदेशी मूळचं सोनं विमानतळ कर्मचाऱ्यांमार्फत तस्करी केलं जात होतं. याबाबतची माहिती डीआरआयला मिळाली. त्यानंतर त्यांनी सापळा रचून हे प्रकरण उघडकीस आणलं आहे. या प्रकरणी त्यांनी दोघांना अटक केलीय.

काय आहे नेमकं प्रकरण? : तस्करी करणारं एक सिंडिकेट परदेशी बनावट सोनं घेवून विमानानं मुंबई विमानतळावर दाखल झालं. विमानातून चेक आऊट करताना प्रवाशांची अनेक चौकशी आणि तपासणी केली जाते. त्यानंतरच त्यांना विमानतळाबाहेर सोडलं जातं. ही भीती लक्षात घेता सिंडिकेटनं विमानतळावरील सफाई कर्मचाऱ्यांना हाताशी पकडून हे सोनं त्यांच्याकडं देण्यात आलं. हीच माहिती मिळवण्यासाठी डीआरआयनं एक गुप्त देखरेख ठेवली होती.

मेणाच्या स्वरूपात सोन्याची पावडर : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या एका टीम लीडरला एअरोब्रिजच्या जिन्यावर घाईघाईनं एक पॅकेट ठेवताना डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर डीआरआयनं ते पॅकेट उघडलं व त्यात मेणाच्या स्वरूपात सोन्याची पावडर आढळली. ही पावडर पांढऱ्या कापडाखाली लपवली होती, असं डीआरआय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

आरोपींनी दिली कबुली : त्या कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब अटक करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यानं ओळख पटू नये म्हणून पॅकेट लपवल्याची कबुली दिली. त्यानं डीआरआय अधिकाऱ्यांना पुढं सांगितलं की, त्याच्या सुपरवायझरनं विमानातून सोनं काढून त्याला दिलं होतं. त्याच्या जबाबाच्या आधारे सुपरवायझरलाही अटक करण्यात आली, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

