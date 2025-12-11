ETV Bharat / state

काशिमिरा इथं लाच घेताना पालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या प्रभाग कार्यालय 6 मध्ये काम करणार्‍या दोन कर्मचार्‍यांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली आहे.

MIRA BHAINDAR ACB RAID
लाच घेताना पालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 6:52 PM IST

1 Min Read
मीरा भाईंदर : अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची धमकी देऊन 16 हजाराची लाच स्वीकारणाऱ्या दोन पालिका कर्मचाऱ्यांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रंगेहाथ अटक केली आहे. या संदर्भात काशिगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं केली रंगेहाथ अटक : प्रभाग क्रमांक 6 मधील अतिक्रमण विभागातील लिपिक राजेश तुकाराम कदम, सफाई कामगार सुहास किणी आणि खासगी व्यक्ती संजय भोला साहू अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. काशिमीरा येथील काजू पाडा भागात असलेल्या एका बांधकामावरील अतिक्रमण विरोधी कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी 25 हजारांची मागणी तक्रारदार महिलेकडं केली होती. यात तडजोडीनंतर 16 हजार रुपयामध्ये हा व्यवहार ठरवण्यात आला. बुधवारी दुपारी 4 वाजता लाचेची ही रक्कम स्वीकारण्यासाठी शासकीय गाडीतून आलेल्या या तिघांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं अटक केली आहे.

प्रभाग सहा अनधिकृत बांधकामाचं माहेर घर : "प्रभाग 6 समितीमध्ये झोपडपट्टी परिसर मोठ्या प्रमाणात आहे. मागील दहा वर्षात हजारो अनधिकृत बांधकामं या काशिमिरा परिसरात झाली आहेत. अनधिकृत बांधकामांमागं कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. महापालिका अधिकारी, स्थानिक राजकीय पुढारी यांच्या संगनमतानं ही अनेक अनधिकृत बांधकाम उभी झाली आहेत. या वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना पालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचं आहे," असं मत समाजसेवक रोहित सुवर्ण यांनी व्यक्त केलं.

या पथकानं केली कारवाई : ही कारवाई ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सचिन मोरे, शर्मिला पाटील, पोलीस नाईक बाळू कडव, पोलीस हवालदार रवींद्र सोनवणे, महिला हवालदार मनीषा औटी आणि दशरूणा गावित यांनी केली आहे.

