सहकारी बँक निवडणूक : दोन मंत्री, एक खासदार, पाच आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला, अंबादास दानवे महायुतीकडून रिंगणात
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदानाला सुरुवात झाली. उबाठा पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमधून निवडणूक लढवल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
Published : July 4, 2026 at 8:10 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदानाला सुरुवात झाली. उबाठा पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमधून निवडणूक लढवल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. निवडणुकीत अर्ज करत असताना सहा जागांवर बिनविरोध निवडणूक झाल्यानं आता संचालक मंडळाच्या 12 जागांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत होत आहे. शिवाय या निवडणुकीत दोन मंत्री, एक खासदार, पाच आमदार आणि तीन माजी नगराध्यक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्यानं ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची ठरली आहे.
12 संचालकांचं भवितव्य पणाला : यावर्षीची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक चांगलीच प्रतिष्ठेची झाली आहे. राज्याचे दोन मंत्री, एक खासदार, पाच आमदार निवडून रिंगणात उतरल्यानं सहकार क्षेत्रातील सत्तेसाठी मोठी राजकीय चुरस पाहायला मिळत आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, बिगरशेती संस्था आणि पणन प्रक्रिया मतदारसंघातील एकूण 1 हजार 053 मतदार असून 20 जागांच्या निवडणुकीत 8 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. त्यामुळे 12 संचालकांचं भवितव्य मतदानातून ठरणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अतुल सावे, समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह भाजपा आमदार अनुराधा चव्हाण, शिवसेना आमदार संजना जाधव, विलास भुमारे, आमदार रमेश बोरनारे, उबाठा आमदार अंबादास दानवे. काँग्रेस खासदार डॉ कल्याण काळे हे निवडणूक लढवत आहेत. यामध्ये मंत्री संजय शिरसाट, आमदार विलास भुमरे, आमदार रमेश बोरनारे हे बिनविरोध निवडून आले आहेत.
उबाठा आमदार महायुतीच्या पॅनलमध्ये : महायुतीच्या पॅनलमध्ये जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांच्यामुळे रंगत वाढली असताना, बगर शेती संस्था गटात उबाठा नेते आमदार अंबादास दानवे यांनी उमेदवारी मिळवत सर्वांना धक्का दिला. राज्यातील खासदार फुटीचं प्रकरण ताजं असताना अंबादास दानवे यांनी उचललेलं पाऊल धक्कादायक मानलं जात आहे. शिवाय प्रचारात महायुतीच्या नेत्यांच्या मांडीला मांडी लाऊन अंबादास दानवे बसल्यानं चांगलीच चर्चा रंगली. मात्र "ही सहकार क्षेत्राची निवडणूक असून पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. विजयाची गणितं लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातात. मुंबई किंवा इतर ठिकाणी अनेक अशी उदाहरणं आहेत, त्यामुळे इतर घटनांशी संदर्भ न लावता सहकार क्षेत्रातील निवडणूक म्हणून याकडं पाहिले पाहिजे," असं स्पष्टीकरण आमदार अंबादास दानवे यांनी दिलं.
सकाळपासून मतदानाला सुरुवात : सहकार क्षेत्रातील या निवडणुकीत 12 संचालकांसाठी 1053 मतदार मतदान करत आहेत. शनिवारी सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली असून रविवारी 5 जुलै रोजी मतमोजणी होऊन नवीन संचालक मंडळ निवडलं जाणार आहे. अध्यक्ष पदासाठी मंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह सिल्लोडचे सेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा समीर सत्तार रिंगणात असून शिवसेना अध्यक्षपदावर दावा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या महत्वाच्या निवडणुकीत बाजी कोण मारणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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