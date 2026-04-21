CSMT वर मोठा अनर्थ टळला! दोन लोकल एकाच ट्रॅकवर आमनेसामने; स्टेशन मास्तरवर निलंबनाची कारवाई
मुंबईच्या सीएसएमटी स्थानकावर चुकीच्या सिग्नलमुळं दोन लोकल एकाच रुळावर समोरासमोर आल्या. रेल्वेनं या गंभीर चुकीसाठी जबाबदार स्टेशन मास्तरला निलंबित केलं असून चौकशी सुरू केली आहे.
Published : April 21, 2026 at 8:02 PM IST
मुंबई : देशातील सर्वाधिक वर्दळीचे रेल्वे स्टेशन असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे मंगळवारी दुपारी एक थरारक आणि तितकीच गंभीर घटना घडली. चुकीच्या सिग्नलमुळे दोन लोकल गाड्या एकाच ट्रॅकवर समोरासमोर आल्यानं प्रवाशांमध्ये मोठी घबराट पसरली होती. रेल्वे प्रशासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेत कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत संबंधित स्टेशन मास्तरवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
नेमकी घटना काय ? : बदलापूर लोकल चुकून सीएसएमटी स्टेशनमधील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 ऐवजी 5 वर वळवण्यात आली. विशेष म्हणजे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर आधीच खोपोलीला जाणारी लोकल उभी होती. मध्ये रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाडीनं प्लॅटफॉर्मपासून सुमारे 270 मीटरवर अंतरावर असलेल्या सीएसएमटी स्थानकाचा होम सिग्नल ओलांडला होता. त्यानंतर अंतरिम होम सिग्नल जवळच थांबली. हा सिग्नल लाल होता. दोन्ही गाड्यांमध्ये पुरेसं अंतर होतं. बदलापूर लोकल आणि प्लॅटफॉर्मवरील खोपोली लोकल यांच्यामध्ये 130 मीटर इतकं अंतर होतं. सुदैवानं दोन्ही गाड्यांचा वेग कमी असल्यानं आणि मोटरमननं प्रसंगावधान राखल्यामुळं मोठा अनर्थ टळला. दोन गाड्या एकाच रुळावर आमनेसामने असल्याचं पाहताच प्रवाशांची पळापळ झाली.
वाहतूक विस्कळीत आणि प्रवाशांचे हाल : या प्रकारामुळं मध्य रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. ऐन गर्दीच्या वेळेत लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या रखडल्यामुळं सीएसएमटी आणि इतर स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी उसळली होती. तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करून ट्रॅक रिकामा करेपर्यंत साधारण तासभर प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
रेल्वे प्रशासनाची कारवाई : या गंभीर चुकीमुळं शेकडो प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला होता. याची तातडीनं दखल घेत मध्य रेल्वे प्रशासनानं चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक चौकशीत स्टेशन मास्तरनं दिलेल्या चुकीच्या सिग्नलमुळं ही परिस्थिती उद्भवल्याचं समोर आलं आहे. त्यानुसार, संबंधित स्टेशन मास्तरला तातडीने निलंबित करण्यात आले असून उच्चस्तरीय समितीमार्फत या घटनेची अधिक सखोल चौकशी केली जात आहे. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे इतिहासातील ही अत्यंत दुर्मिळ पण गंभीर घटना मानली जात आहे.
