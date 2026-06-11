ETV Bharat / state

महाराष्ट्रातच मराठीची कोंडी! अखेर सरकारला आली जाग 15 जूनला बैठक, पण प्रशासकीय गोंधळ संपेना

15 जूनच्या राज्य भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीपूर्वी दोन विषयपत्रिकांमुळे वाद निर्माण झाला असून, मराठी शिक्षणाच्या भवितव्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

Marathi language
मराठी भाषा (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 8:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक वर्तुळातून सध्या एक अत्यंत अस्वस्थ करणारी बाब समोर आली आहे. एकीकडं मराठीचा भाषिक पाया ढासळत असताना, दुसरीकडं सरकारी यंत्रणा आणि शिक्षण विभाग मराठीचे संवर्धन करण्याऐवजी उलट दिशेने पावले टाकत असल्याचं चित्र दिसत आहे. या दुहेरी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य भाषा सल्लागार समितीची 15 जून रोजी अत्यंत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. मात्र, बैठकीपूर्वीच समिती आणि प्रशासकीय विभागाने जी विषयपत्रिका काढली आहे. त्या दोन्हीमध्ये तफावत आढळत आहे. यातून समिती आणि प्रशासकीय विभागामध्ये समन्वय नसल्याचं दिसत आहे, ते पाहता मराठी भाषेविषयीची सरकारी अनागोंदी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग केंद्रस्थानी : बालवाडीतूनच मराठीला हद्दपार करण्याचा घाट प्रशासन का घालत आहे? हे अनाकलनीय आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी नवी मुंबई महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग आहे. महापालिकेने 'शिक्षणक्रम रूपांतरण योजना' राबवण्यास सुरुवात केली असून, या योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या अखत्यारीतील सर्व बालवाडी शाळांमधील मूळ अभ्यासक्रमात बदल करून इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचं समोर आलं आहे.

नर्सरीच्या टप्प्यापासूनच मुलांवर इंग्रजीचे ओझे : शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांच्यामते, बालकाचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हायला हवे, हा जागतिक नियम आहे. मात्र, नर्सरीच्या टप्प्यापासूनच मुलांवर इंग्रजीचे ओझे लादल्यास मराठी माध्यमाचा पाया कमकुवत होईल. महापालिकेच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटू लागले असून, 15 जूनच्या बैठकीत याबाबत शिक्षण विभागाला जाब विचारला जाणार आहे.

दहावीच्या परीक्षेत मराठी विषयात विद्यार्थी नापास : बैठकीच्या विषयपत्रिकेतील दोन मुद्दे विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहेत. ज्यावर दीर्घकाळ चर्चा होणार आहे. दहावीच्या परीक्षेत तब्बल 94 हजार विद्यार्थी मराठी विषयात नापास झाल्याची बाब मराठी भाषेच्या घसरत्या शैक्षणिक स्तराचे गंभीर संकेत असल्याचे सूर्यवंशी यांनी म्हटलं आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय कसा शिकवला जातो?, मराठी शिक्षकांची पदे भरलेली आहेत का आणि अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार योग्य आहे का, यावर समिती आता सरकारला जाब विचारणार का?, असा प्रश्न सूर्यवंशी यांनी केला.

आर्थिक आणि शैक्षणिक पॅकेजचा आराखडा तयार : राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि खाजगी अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळा पटसंख्येअभावी आणि सरकारी उदासीनतेमुळं बंद पडत असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. या शाळांना वाचवण्यासाठी आर्थिक आणि शैक्षणिक पॅकेजचा आराखडा तयार करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मराठी भाषेच्या इतक्या गंभीर विषयावर बैठक होत असताना, दुसरीकडं सरकारी अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद आणि समन्वयाचा अभाव यामुळंही बैठक सुरू होण्यापूर्वीच वादात सापडली आहे.

विषयपत्रिका नेमकी कोणाची खरी? : सध्या भाषा वर्तुळात एकच प्रश्न विचारला जात आहे. विषयपत्रिका नेमकी कोणाची खरी? शासकीय नियमांनुसार, भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीची विषयपत्रिका तयार करण्याचे आणि ती सदस्यांना पाठवण्याचे काम 'भाषा संचालनालयाच्या' सचिवांचे असते. मात्र, नोकरशाहीच्या संथ कारभाराला कंटाळूून की काय, समितीच्या अध्यक्षांनी स्वतः पुढाकार घेत एक विषयपत्रिका तयार केली आणि ती सर्व संबंधित सदस्यांना पाठवून दिली. यामुळं प्रशासकीय वर्तुळात अधिकार्‍यांच्या अहंकाराला ठेच लागली. परिणामी, भाषा उपसंचालकांनी तातडीने हालचाली करत अध्यक्षांच्या विषयपत्रिकेला शह देण्यासाठी दुसरी पर्यायी विषयपत्रिका जारी केली.

दोन वेगवेगळ्या विषयपत्रिकांमुळे गोंधळ : एकाच शासकीय बैठकीसाठी दोन वेगवेगळ्या प्रमुखांकडून दोन वेगवेगळ्या विषयपत्रिका गेल्यामुळं सदस्य गोंधळात पडले आहेत. ज्या बैठकीत मराठी वाचवण्याचे धोरण ठरणार आहे, तिथे अधिकारी स्वतःच्या अधिकारांची लढाई लढत आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सूर्यवंशी यांनी दिली. 15 जूनच्या बैठकीत तज्ज्ञ मंडळी केवळ चर्चा न करता, राज्य सरकारला थेट प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे प्रमुख शिफारशी सुनावणार आहेत.

नर्सरीपासून मराठी सक्तीची करा : राज्यातील शाळा कोणत्याही माध्यमाची असो (सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी किंवा राज्य बोर्ड), प्रत्येक शाळेत बालवाडी स्तरापासूनच मराठी भाषा ही एक अनिवार्य विषय म्हणून शिकवली गेलाच पाहिजे.

स्पर्धा परीक्षेत मराठीचा टक्का : केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये मराठी माध्यमातून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कशी वाढवता येईल आणि त्यांना दर्जेदार संदर्भ साहित्य कसे उपलब्ध करून देता येईल, यावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. तसेच वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी सारखे उच्च तांत्रिक शिक्षण मराठीतून देण्याच्या योजनेला गती देणे.

शिफारशींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणार का ? : 15 जूनच्या बैठकीत या सर्व मुद्द्यांवर साधक-बाधक चर्चा होऊन अंतिम मसुदा तयार केला जाईल आणि तो शिफारशींच्या स्वरूपात राज्य सरकारकडं पाठवला जाईल. नोकरशाहीचा अंतर्गत वाद बाजूला सारून, सरकार या शिफारशींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणार की नेहमीप्रमाणे हा अहवालही धूळ खात पडणार, यावरच महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचे आणि मराठी शाळांचे भविष्य अवलंबून आहे.

पहिली विषयपत्रिका (समिती अध्यक्षांनी तयार केलेली) : समितीच्या अध्यक्षांनी नोकरशाहीच्या विलंबाची वाट न पाहता जी विषयपत्रिका थेट सदस्यांना पाठवली, त्यात प्रामुख्याने मराठी भाषेची शैक्षणिक दुरवस्था आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीवर भर देण्यात आला होता. त्यांचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते.

10 वीच्या निकालाचा धक्का : यंदाच्या दहावीच्या परीक्षेत 94 हजार मुले मराठी विषयात नापास का झाली, यावर तातडीने सखोल चर्चा करणे.

मराठी शाळांचे संवर्धन : राज्यभरातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, जि. प.) आणि खाजगी अनुदानित मराठी माध्यमांच्या बंद पडणाऱ्या शाळांवर दीर्घ चर्चा करून उपाय शोधणे.

उच्च शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षा : केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा आणि उच्च शिक्षण मराठीतून देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे अपयश आणि त्यावर करायच्या उपाययोजना.

दुसरी विषयपत्रिका (भाषा उपसंचालक/सचिवांनी पाठवलेली) : अध्यक्षांनी स्वतःहून अजेंडा पाठवल्यामुळं प्रशासकीय अधिकारांवर गदा आल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळं भाषा उपसंचालकांनी तातडीनं जी दुसरी समांतर विषयपत्रिका जारी केली, त्यात शासकीय नियम आणि धोरणात्मक चौकटीला प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यांचे मुख्य मुद्दे साधारणपणे असे होते.

नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय : 'शिक्षणक्रम रूपांतरण योजने'अंतर्गत नर्सरी आणि बालवाड्यांमध्ये इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयाची पडताळणी करणे.

मराठी अनिवार्यचा कायदा : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये नर्सरी आणि बालवाडी स्तरापासूनच मराठी भाषा अनिवार्य कशी करता येईल, याच्या कायदेशीर बाजू तपासणे.

शासकीय शिफारशींचा मसुदा : बैठकीत ठरणाऱ्या सूचना कायदेशीर चौकटीत बसवून त्याचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यासाठी प्रशासकीय आराखडा तयार करणे. हा वाद मुद्द्यांपेक्षा अधिकृत अधिकार कोणाचा? यावरून निर्माण झाला होता. शासकीय नियमानुसार विषयपत्रिका केवळ भाषा संचालनालयाच्या सचिवांनीच पाठवणे बंधनकारक असताना अध्यक्षांनी स्वतःहून पुढाकार घेतल्यामुळं नोकरशाही विरुद्ध समिती अध्यक्ष असा हा अंतर्गत वाद निर्माण झाला, ज्याचा फटका मुख्य बैठकीला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा -

  1. परवाना वाचवण्यासाठी मराठी शिका, मुंबईमध्ये भाजपा अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना शिकवणार मराठी!
  2. "आम्ही मराठी बोलायला तयार आहोत", मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांनी मांडली भूमिका
  3. मराठी भाषा गौरव दिन विशेष : राज्यातील मराठी शाळांचं अस्तित्व धोक्यात, बिहार भवन मुंबईत, तर मराठी भवन कुठंय?

TAGGED:

मराठी भाषा
TWO PAPERS CREATE CONTROVERSY
MARATHI LANGUAGE
LANGUAGE PAPERS CREATE CONTROVERSY
MARATHI LANGUAGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.