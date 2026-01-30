ETV Bharat / state

नंदुरबार बाजारात दोन लाख क्विंटल लाल मिरचीची आवक; 65 कोटींची उलाढाल

मिरचीचा हंगाम शेवटचा टप्पा ओलांडत असताना मिरचीला तीन हजारांपासून ते सात हजारांपर्यंतच्या भाव शेतकऱ्यांना मिळत आहे. दररोज 150 ते 200 वाहनातून मिरचीची आवक होत आहे.

Arrival of red chilies in Nandurbar market
नंदुरबार बाजारात लाल मिरचीची आवक (Source- ETV Bharat)
नंदुरबार - नंदुरबार जिल्ह्यातील लाल मिरची संपूर्ण देशामध्ये प्रख्यात आहे. देशातील दोन नंबरची बाजारपेठ म्हणून नंदुरबार बाजार समितीची ओळख आहे. दरवर्षी नंदुरबार बाजार समितीमध्ये आवक, उलाढाल, दरातील चढ-उतारामध्ये विक्रम होत आहेत. यंदा आतापर्यंत 60 कोटी रुपयांची उलाढाल नंदुरबार बाजार समितीमध्ये झालीय, तर ही 75 कोटींपर्यंत उलाढाल होण्याची शक्यता बाजार समितीचे सचिव योगेश अमृतकरांनी वर्तवलीय. मध्यंतरी बाजार समितीतील आवकात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली होती. मात्र अचानक मिरचीची बाजार समितीत आवक वाढल्यानं दरामध्ये देखील वाढ झालीय. आतापर्यंत नंदुरबार बाजारपेठेत ओली लाल मिरचीची दोन लाख क्विंटलपर्यंत मिरचीची आवक झालीय. मिरचीचा हंगाम शेवटचा टप्पा ओलांडत असताना मिरचीला तीन हजारांपासून ते सात हजारांपर्यंतच्या भाव शेतकऱ्यांना मिळत आहे. दररोज 150 ते 200 वाहनातून मिरचीची आवक होत आहे.

मिरचीच्या आवकामध्ये प्रचंड घट होणार : अचानक आवक वाढल्याने नंदुरबार बाजार समिती यावर्षी सरासरी दीड लाख क्विंटल मिरचीची आवक झालीय. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला मिरचीच्या आवकामध्ये प्रचंड घट होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. मात्र काही शेतकऱ्यांकडे पाण्याची उपलब्धता असल्यामुळे मिरचीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालीय. हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात मिरचीची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढलीय.

मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : दररोज दीडशे ते दोनशे वाहनांतून मिरचीची आवक येत असून, मिरचीला तीन ते सात हजार रुपयांपर्यंतचा चांगला दर मिळत आहे. सुरुवातीला दोन अडीच हजार रुपये मिळत होते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. परंतु आता मिरचीच्या दरात वाढ झाली असल्याने मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. मिरचीच्या हंगाम जवळपास जवळपास महिनाभर सुरू राहणार असल्याने मिरचीची आवक सव्वा दोन लाख क्विंटलपर्यंत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्यावर्षीचे तुलनेत यंदा नंदुरबार बाजार समितीमध्ये नवीन विक्रम होईल का याकडे लक्ष लागून आहे.

मिरची पावडर उत्पादनात देखील वाढ : नंदुरबारातील लाल मिरची महाराष्ट्रसह गुजरात राज्यात प्रख्यात आहे. अचानक बाजार समितीमध्ये वाढलेल्या आवकीमुळे ठप्प झालेल्या मिरची पावडर व्यवसाय पुन्हा जोर धरू लागला आहे. नंदुरबारमधील लाली, व्हीएनआर आणि तेजा या मिरचीची पावडर तयार करून त्याची निर्यात करण्यात येते. शहरात जवळपास 40 पेक्षा जास्त मिरची पावडर कारखाने आहेत. यात शेकडो मजुरांना विविध माध्यमातून रोजगार मिळत असतो.

मिरची पावडरमध्ये भाववाढ : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नंदुरबारमधील लाल मिरची पावडरला जिल्ह्यासह लगतच्या गुजरात राज्यात प्रचंड मागणी वाढलीय. गेल्या वर्षी 250 रुपयांपासून तर 300 रुपयांपर्यंत मिरची पावडरचे भाव होते, मात्र यंदा भाव वाढ झाली असून, 370 ते 400 रुपये किलोप्रमाणे विक्री होत आहे. यामुळे यंदा लाल मिरचीचा ठसका वाढलाय.

