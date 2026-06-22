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बर्थडे पार्टी करुन निघाले, 'बीएमडब्ल्यू' 250 च्या स्पीडनं पळवली; अपघातात तरुण-तरुणी ठार

बदलापूरमध्ये BMW कार अपघातात दोघे ठार झाले आहेत.

BMW Accident Badlapur
बदलापूरमध्ये BMW कार अपघातात दोघे ठार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 8:37 AM IST

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ठाणे - बदलापूरमध्ये BMW कार अपघातात दोघे ठार झाले आहेत. वाढदिवसाची पार्टी साजरी करून येत असताना हा भीषण अपघात झाला. या कारमध्ये तिघे प्रवास करत होते. तपासात असे निष्पन्न झाले की, चालक अंगद गिल याने वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करून गाडी सुमारे 250 किमी प्रति तास वेगानं चालवली होती, ज्यामुळे हा अपघात होऊन दोघांचा मृत्यू झाला. रेबेका जेकब आणि योगेश किशन नेगी या दोघांचा या अपघातात मृत्यू झाला.

कारमधील दोघांचा मृत्यू - बदलापूर पश्चिम पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी दिलेला माहितीनुसार रविवारी पहाटे तीनच्या सुमारास बीएमडब्ल्यू कारने तिघे जण वाढदिवसाची पार्टी साजरी करून येत होते. त्या सुमाराला भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या लोखंडी डीवाईडरला जोरदार आदळून 200 मीटर हवेत उडून कारचा चक्काचूर झाला. कारमधील एक तरुण आणि एक तरुणी यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी असून त्याला पुढील उपचारासाठी ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

कार डिवाइडरला धडकली - चालक अंगद गिल याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 21 जून २०२६ रोजी पहाटे 2:39 वाजता बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बडोदा-पनवेल महामार्गावर एका रस्ते अपघाताबाबत पोलिसांना माहिती मिळाली होती. तपासणीअंती असे आढळून आले की, चालकासह तिघे जण असलेली एक बीएमडब्ल्यू (BMW) कार दुभाजकाला (डिवाइडर) धडकली होती. कारचं पूर्णपणे नुकसान झालं. घटनास्थळी गाडीचे पार्ट विखुरलेले होते.

250 च्या स्पीडनं चालवत होता कार - रेबेका जेकब आणि योगेश किशन नेगी हे दोघे गंभीर जखमी अवस्थेत घटनास्थळी आढळले. त्यांना तातडीने बदलापूर ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. तपासात असे निष्पन्न झाले की, चालक अंगद गिल याने वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करून गाडी सुमारे 250 किमी प्रति तास वेगानं चालवली होती, ज्यामुळे हा अपघात होऊन दोघांचा मृत्यू झाला. बदलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

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TAGGED:

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