दोन गटातील रक्तरंजित संघर्षात दोघांचा मृत्यू, 7 जखमी; 20 जणांच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
पोलिसांनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून 20 आरोपींना अटक केली आहे. सध्या परिस्थिती पूर्णपणे पोलिसांच्या नियंत्रणात असून शहरात कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
Published : October 6, 2026 at 6:49 PM IST
बुलढाणा - देऊळगाव राजा शहरात एकाच समाजातील दोन गटांमध्ये झालेल्या भीषण हाणामारीत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून सात जण जखमी झालेत. या प्रकरणी पोलिसांनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून 20 आरोपींना अटक केली आहे. सध्या परिस्थिती पूर्णपणे पोलिसांच्या नियंत्रणात असून शहरात कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलं आहे.
सोमवार, 5 ऑक्टोबरच्या रात्री देऊळगाव राजा शहरात कव्वालीच्या कार्यक्रमादरम्यान बसण्याच्या जागेवरून लहान मुलांमध्ये किरकोळ वाद सुरू झाला. हा वाद पुढे मोठ्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचला आणि दोन गट आमनेसामने आले. वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही गट देऊळगाव राजा पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेले. मात्र पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावरच दोन्ही गट पुन्हा भिडले. यावेळी तलवारी आणि इतर धारदार शस्त्रांचा उघड वापर करण्यात आला. रक्तरंजित संघर्षात शिवसेना शिंदे गटाचे विद्यमान नगरसेवक अनवर शेख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते आरिफ पठाण यांचा जागीच मृत्यू झाला. सात जण गंभीर जखमी झाले. त्यांना प्राथमिक उपचारानंतर जालना येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आलं.
घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही गटांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले. एकूण 20 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून तपास सुरू आहे. शहरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं, मात्र पोलिसांच्या तगड्या बंदोबस्तामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी परिसरात गस्त वाढवली असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दक्षता घेतली जात आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सत्य माहिती पोलिसांकडूनच मिळेल. शांतता राखण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून तपासात वादाचे मूळ कारण, शस्त्रांचा वापर आणि जबाबदार व्यक्तींची सखोल चौकशी केली जात आहे. देऊळगाव राजा शहरात घडलेल्या या घटनेनंतर प्रशासन सतर्क आहे.